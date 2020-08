Infos und Ideen fürs Biodiversitätskonzept

Die Stadt Isny hat sich am Wettbewerb „Naturstadt schafft Vielfalt“ beteiligt und das Garten- und Landschaftsplanungsbüro Bolender beauftragt, ein Konzept für die Kommune zu erarbeiten. Was sich hinter „Biodiversität“ verbirgt, darüber informiert der Ortsverband Isny/Argenbühl von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag, 27. August, um 20 Uhr im großen Sitzungssaal des Isnyer Rathauses. Dort seien die Corona-Vorsichtsmaßnahmen auch bei mehr Besuchern umsetzbar, heißt es in der Ankündigung.

„Die Bedeutung des Themas hat uns veranlasst, unsere Beiratssitzung für sämtliche Akteure und Interessierte zu öffnen. Alle, die sich zu diesem Thema informieren oder einbringen möchten, sind herzlich eingeladen“, schreiben die Vorsitzenden Dorothée Natalis und Karl-Heinz Hekler in ihrer Ankündigung.

Weitere Unterstützer gesucht

Diplom-Ingenieur Erhard Bolender wird über den Stand des Konzepts für mehr Artenvielfalt und die Erkenntnisse informieren. Vor allem hofft er darauf, weitere Helfer zu finden.

Diplom-Ingenieurin Simone Kern aus Eisenharz, eine Berufskollegin von Bolender und Beirätin des Grünen-Ortsverbandes, wirft einen Blick über den lokalen Tellerrand hinaus und zeigt die Entwicklungen in anderen Kommunen auf. Anschließend beantworten beide Referenten Fragen und skizzieren eventuell weitere Schritte.