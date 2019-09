Infos über E-Autos und PV-Anlagen

Im Rahmen des VHS-Programms führt das Regionale Energieforum Isny eine Informationsveranstaltung über das Thema Elektromobilität durch. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in der Volkshochschule Isny statt. Erfahrene Elektromobilisten werden laut Pressemitteilung versuchen, Vorbehalte wie die Kosten, die Reichweite, die Lademöglichkeiten und die Umweltaspekte auszuräumen.

Aus dem Arbeitskreis Elektromobilität gibt es auch die Möglichkeit, sich über die Nutzung der Sonnenenergie zur Stromgewinnung zu informieren. An zwei Terminen werden geführte Besichtigungen verschiedener PV-Anlagen angeboten. Die PV-Solartouren in Isny sind am Freitag, 27. September, um 14 Uhr und am Samstag, 12. Oktober, um 9 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Volkshochschule Isny. Am Lukasreute-Hof, dem Stephanuswerk und einer privaten Anlage auf der Ludwigshöhe werden Mitglieder des Arbeitskreises Elektromobilität und Speicher des Regionalen Energieforums Allgäu die verschiedenen Anlagentypen und Umsetzungskonzepte vorstellen.