Individuelle Festlichkeiten

In der letzten Woche wurden die Viertklässler der Grundschule am Rain verabschiedet. Normalerweise werden alle vierten Klassen in einer gemeinsamen großen Feier in der Mensa des Schulzentrums verabschiedet. Diesmal fand für jede Klasse eine kleine eigene Verabschiedungsfeier unter Pandemiebedingen in der Turnhalle der Grundschule am Rain statt. Dafür bereitetet jede Klasse zusammen mit ihrer Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer ein eigenes, individuelles Programm vor. So wurden Märchen und Sketche vorgeführt, Gedichte vorgetragen, Raps gesungenes und mit Linealen Musik gemacht. Auf dem Schulhof wurde ein Hula-Hoop Tanz vorgeführt. Höhepunkt jeder Verabschiedung war die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse, begleitet vom Applaus der Eltern.