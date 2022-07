In Rohrdorf blüht's besonders ...

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jetzt, mitten im Hochsommer ist genau die richtige Zeit für alle, die sich an der bunten Blütenpracht der schönen Jahreszeit erfreuen. Wer sich für rare Blumen interessiert, ist in Rohrdorf genau richtig, denn hier haben einige unter Naturschutz stehende, seltene Pflanzen eine Heimat gefunden.

Entlang des Rohrdorfer Bachs, am Fuße der Adelegg oder an den Wanderwegen wachsen Knabenkraut, Steinnelke, Türkenbund und verschiedene Storchschnabel-Gewächse. In diesem Sommer erfreuen sie Spaziergänger, die mit offenen Augen durch die Gegend wandern, besonders üppig mit ihrem außergewöhnlichen Blütenreichtum. Wer Ausschau danach hält, wird überrascht sein, dass mitten im Allgäu seltene Orchideenarten wachsen. Glücklicherweise leben in Rohrdorf noch Menschen, die sich gut genug mit Flora und Fauna auskennen, um diesen wertvollen Naturschatz zu erkennen und zu schützen.