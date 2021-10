In Kirche St. Maria Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Während eine Frau am Samstagmorgen den Altar in der Kirche St. Maria in der Kemptener Straße schmückte, hat ihr ein Dieb, so berichtet die Polizei, aus der unbeaufsichtigten Handtasche die Geldbörse gestohlen.

Die 71 Jahre alte Frau hatte die Tasche während des Altar-Dekorierens zwischen 10 und 11 Uhr in einer der hinteren Bänke der Kirche abgelegt. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Diebstahls, Hinweise werden unter der Telefonnummer 07562 / 97655-0 erbeten.