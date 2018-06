In Isny tobt ein veritabler Sturm um die Windkraft

Die Windkraftdebatte zwischen der Stadt Isny und dem Beurener Verein „Natürlich für’s Allgäu“ hat sich zu einem veritablen Sturm entwickelt. In einem ersten offenen Brief an den Isnyer Schultes hatten sich die Vereinsvorsitzenden, Lothar Prinz und Stellvertreter Markus Nessler, Ende August darüber beschwert, dass dem Verein eine „fadenscheinig und pampig formulierte“ Absage bezüglich der Präsentation des maßstabsgetreuen Modells zweier Windräder beim Allgäutag, der Mitte August stattgefunden hatte, erteilt worden war. Auf Bürgermeister Rainer Magenreuters Antwort folgte Mitte dieser Woche ein zweites Schreiben.

Von einem „herben Rückschlag für die Bürgerbeteiligung“ schreiben Prinz und Nessler in diesem Zusammenhang. Ein „weiteres Exempel der Parteilichkeit und der unlauteren Einflussnahme auf die Meinungsbildung“ habe die Stadt Isny damit statuiert, heißt es weiter im offenen Brief an Magenreuter. Auch das Regionale Energieforum Isny (REFI) sowie Freie Energiegenossenschaft Isny (FEGI) bekommen ordentlich Fett ab: „Die personellen und persönlichen Verflechtungen diverser Interessensträger sind offensichtlich“, formulieren die beiden Beurener. Unerträglich sei die konsequente Bevorzugung der Treiber erneuerbarer Energien, wohingegen „die fundiert-kritischen Stimmen ebenso konsequent ausgebremst werden“. Als Beispiel führen Prinz und Nessler die Tatsache an, dass „die Beurener Berg GmbH & Co. KG, die Haupttreiberin in Sachen Windkraft auf dem Beurener Berg, in nichtöffentlicher Sitzung den Gemeinderat informieren konnte“. Dagegen sei den Mitgliedern des Vereins bei der Gemeinderatssitzung vom 25. Juli „das Wort buchstäblich abgeschnitten“ worden. Generell gehe es den Verantwortlichen von FEGI und REFI in erster Linie „um ihren eigenen Profit“.

Ziel der Stadtverwaltung sei es, „auf der Welle der Panikmache im Nachgang zu Fukushima mit zu schwimmen und die energietechnischen Laien in der Bürgerschaft mit dieser Vernebelungstaktik zu übertölpeln“. Den Unentschlossenen werde darüber hinaus noch hohe Wertschöpfung für die Region und große Profite durch eigene wirtschaftliche Beteiligung an den Windkraftindustrieanlagen versprochen, unterstellen die Vereinsvorsitzenden. Des Weiteren seien bisher im Energieleitbild der Stadt die Wechselwirkungen hinsichtlich der negativen Auswirkungen „völlig unzureichend berücksichtigt“. Und zwar in Bezug auf Lebensbedingen der Menschen – Stichwort „besonders erhebliche“ negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch –, den Tourismus, die realistischen Ertragschancen für die Stadt – netto-netto, nach Abzug aller steuerlichen Sparmöglichkeiten der Betreiber –, den Heil- und Kurbetrieb, die einzigartige Kultur-Landschaft des Allgäus sowie die Substanz und Struktur der Böden und Gewässer in der Region durch Biogas.

Zu guter Letzt stellen Prinz und Nessler den Antrag, zeitnah im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung eine halbe Stunde die Zeit des Gemeinderats in Anspruch nehmen zu können, um dem Gemeinderat die Argumente des Vereins darzulegen sowie auf einem der nächsten Markttage das Modell der Windräder aufstellen und die Bürger Isnys informieren zu können.

Die Anträge hat Bürgermeister Magenreuter derweil zur Prüfung an Hauptamtsleiter Klaus Hägele weitergeleitet. Wenngleich den letzten Zeilen seines Antwortschreibens durchaus zu entnehmen, dass der Rathauschef stinkesauer ist: „Ich werde mir künftig erlauben, Schreiben mit unsachlichen persönlichen Angriffen nicht mehr zu beantworten. Auch für Gespräche auf diesem Niveau stehe ich nicht zur Verfügung.“

Wie gesagt, erst am Ende seiner schriftlichen Antwort macht sich der Schultes Luft. Zu Beginn betont er, dass eine „große Mehrzahl der Bürger nicht grundsätzlich gegen regenerative Energien oder gegen Windkraftnutzung ist“. Einerseits gebe es viele Befürworter der Windenergienutzung. Andererseits machten sich aber auch viele Bürger zum Thema Windkraft intensiv Gedanken über ganz konkrete „Befürchtungen zu möglichen Beeinträchtigungen durch Lärm, Schattenwurf, Landschaftsveränderung sowie zur Höhenentwicklung, zu Abständen und vielem mehr“.

Magenreuter sei es sehr wichtig, alle Ängste der Bürger ernst zu nehmen und diese berechtigten Fragen und Bedenken fachlich fundiert und konkret abzuklären. Solche berechtigten konkreten Fragen fänden sich im Natürlich-für’s-Allgäu-Schreiben jedoch nicht. Dies lasse den Schluss zu, dass „kein Interesse an einer sachlichen Diskussion der Windkraftnutzung“ bestehe. Außerdem stellte Magenreuter die Vermutung in den Raum, dass den Windkraftgegnern „die Argumente fehlen“. Außerdem hätte Magenreuter von Markus Nessler als Rechtsanwalt und Windkraftgegner erwartet, dass er der Stadt Isny einen Weg aufzeige, wie rechtlich abgesichert Windkraftanlagen auf dem Beurener Berg verhindert werden könnten. Da dies auch nicht ansatzweise geschehen sei, lasse dies die Vermutung zu, dass Nessler „hierfür keinen Weg“ sehe.

Den zweiten offenen Brief als Reaktion auf Magenreuters Schreiben, in dem Prinz und Nessler dezidiert fundierte Fakten zu ihren Fragen fordern sowie auf ihr Recht pochen, gehört zu werden, aber auch klarstellen, dass sie bisher „sachorientiert und fair“ agiert hätten, hat der Schultes bisher nicht beantwortet.