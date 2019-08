In Isny laufen derzeit vier große Bauprojekte parallel

Die Stadtverwaltung nutzte den Allgäutag in Isny um über die zur Zeit größten, parallel laufenden Bauprojekte zu informieren. Bauamtsleiter Claus Fehr und Andrea Petzold, die Sachbearbeiterin der städtischen Liegenschaften, hatten am Stand der Stadtverwaltung den ganzen Tag gut zu tun um den Interessenten anhand von Karten, Fotos, Plänen und Modellen deren Fragen zu beantworten.

„Wir wollen die Leute so gut wie nur möglich auf dem Laufenden halten. Es ist ja nicht für jeden von vorne herein einsichtig, wie und warum sich ein Projekt so entwickelt, welche Notwendigkeiten und Entscheidungen dahinterstecken“, so Fehrs Anliegen.

220 Wohneinheiten

Im neuen Baugebiet Mittelösch werden circa 220 Wohneinheiten entstehen auf 18 Grundstücken für Einzelhäuser und insgesamt 13 Mehrfamilienhäuser. Zwei davon werde die Stadt zurückbehalten und beabsichtige darauf als städtischer Eigenbetrieb 20 bis 25 Wohnungen zu bauen von denen ein guter Teil als Sozialwohnungen gedacht ist.

In den 11 Mehrfamilienhäusern privater Investoren würden zum Teil ebenfalls Sozialwohnungen entstehen deren Mietpreis 20 bis 30 Prozent unter dem Isnyer Mietspiegel liegen muss. In Fortschreibung des energiepolitischen Leitbildes, mit dem Fernziel einer „Freien Energiestadt Isny“, hat der Gemeinderat eine Anschluss- und Nutzungsverpflichtung beschlossen.

Alle Gebäude des neuen Wohngebietes Mittelösch werden ans Nahwärmenetz der BEI angeschlossen, das aus der Abwärme der Firma Früchte Jork und der Abwärme der Gärrestetrocknung der Biogasanlage an der Weidach gespeist wird.

Der Fortgang der Marktplatzgestaltung hätte sich bedauerlicherweise verzögert, weil die Angebote des anbietenden Tiefbauunternehmens weit über den Kostenberechnungen lagen und deshalb aufgehoben werden mussten, so erklärte Fehr weiter.

In den vergangenen Wochen wurde jedoch die Freitreppe entlang der Bergtorstraße eingebaut, die beim Allgäutag bereits ihren nützlichen Charme bewies. Vom Gemeinderat beschlossen sei das Wasserspiel und die Freilegung des Stadtbaches ab Immobilien Keck Richtung Stadtmauer und auf dem Marktplatz selber zwischen Barfüsser und dessen Außenbestuhlung im Bereich der noch stehenden Platane.

Zwei parallel verlaufende Metallbänder im neuen Pflasterbelag des Marktplatzes verweisen auf das einst marktbeherrschende gräfliche Amtshaus aus den ersten Jahrhunderten der Stadtentwicklung, auf dessen Grundmauern im 16. Jahrhundert dann auch das imposante Rathaus stand, das dem großen Stadtbrand 1631 zum Opfer fiel. Der von den Archäologen freigelegte Prangerstein soll hinter dem Blaserturm positioniert werden, drumherum mit dem originalen Katzenkopfpflaster. Auf den historischen Platz des Prangers werde mit einem Metallband im Pflaster hingewiesen. Fertigstellung aus heutiger Sicht werde für Ende 2021 angestrebt.

Dachstuhl ist derzeit abgenommen

Der Dachstuhl des Hallgebäudes ist im Moment vollständig abgenommen. Es gäbe dafür, nach Ansicht von Andrea Petzold, im Wesentlichen zwei Gründe: Im Dachgeschoss finde die Isny Marketing ihre neue Bleibe. Deswegen werde das Dach etwas höher und bekomme fast auf der ganzen Länge. Über die Dachöffnung wurde auch der Beton für die Zwischendecken gepumpt.

Auf Bitten der Besucher begleitete Claus Fehr die Besucher ins innere des Hallgebäudes, wo bereits neue Beton-Zwischendecken eingebaut sind und Fehr konnte an Ort und Stelle erklären: In der linken Seite, etwas erhöht, Richtung Bergtorstraße, bekommt das Tourismusbüro seine Räume, auf der gegenüberliegenden, rechten Seite der Haupteingang zum Empfang der Bücherei mit Leseecke und Sitzmöglichkeiten.

Der Aufzugschacht ist auch bereits betoniert, vom Keller bis zum Dachboden. Im EG ist er sowohl vom Tourismusbüro als auch von der Bücherei aus zugänglich. Beide Seiten sind durch eine flexible Glaswand getrennt oder offen, je nach Bedarf und Öffnungszeiten. In der ersten Etage wird sich die Bücherei für Erwachsene einrichten, die zweite Etage ist für die Kinder- und Jugendbücherei reserviert und wird flexibel eingerichtet, damit dort auch Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen stattfinden können. Fehr erwähnte auch, dass die Arkaden vor dem Hallgebäude nicht ursprünglich sind, erst 1956 angebaut wurden. Aus denkmalpflegerischen Gründen aber trotzdem erhalten bleiben. Sie werden künftig verglast sein.

Zum neuen Schulgebäude in das in circa drei Jahren die Verbundschule einziehen wird, konnten die beiden Stadtbediensteten noch nicht allzu viel erklären, außer auf die ausgelegten Pläne verweisen. Die Dimensionen scheinen gewaltig zu sein, 55 auf 73 Meter, mit einem Innenhof. Der Erdaushub ist in vollem Gang. Mitte Oktober würden die Fundamente und die Teilunterkellerung betoniert, so informierte Petzold. Und Mitte September würde der Gemeinderat über die Vergabe des Rohbaus entscheiden.