In Isny ist die Flüchtlingssituation angespannt

Die Flüchtlingskrise hat sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine noch einmal deutlich verschärft. Auch im Landkreis Ravensburg ist dies seit Monaten zu spüren. Der Aufnahmedruck sei hoch, sagt etwa Matthias Jörg vom Amt für Migration und Integration des Landratsamtes. Zur Lage in Isny sagt Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele sogar: „Die Situation ist deutlich angespannter als 2015/16.“ Das liegt daran, dass sowohl viele ukrainische Flüchtlinge eine Unterkunft brauchen, als auch solche aus anderen Ländern.

Wie angespannt die Situation tatsächlich ist, zeigt sich am ehemaligen Krankenhaus in Isny. Das gehört immer noch dem Landkreis und hatte zuletzt leere Stockwerke zu bieten. Die Räume boten sich perfekt als „vorläufige Unterbringung“ für Flüchtlinge an, also für den Zeitpunkt nach der Erstaufnahme und vor der Anschlussunterbringung. Maximal 110 Ukrainer wurden deshalb ab Mitte September in dem ehemaligen Krankenhaus untergebracht.

Momentan seien es aber nur noch um die 70, erklärte Jörg gegen Ende der vergangenen Woche. Bis Mitte Dezember sollen alle ukrainischen Flüchtlinge von dort wieder verlegt sein, in Anschlussunterbringungen im ganzen Landkreis Ravensburg, weil sie schnell einen Aufenthaltstitel bekommen. Leer werden die Räume danach aber nicht stehen, im Gegenteil. „Wir werden dann schnell wieder mit Flüchtlingen aus anderen Ländern belegen“, sagt Jörg.

Stadt hat Quote übererfüllt

Ukrainer werden aber auch danach noch viele in Isny leben. Denn schließlich gibt es auf dem Siloah-Gelände und im ehemaligen Hotel Garni auch städtische Unterkünfte. Insgesamt seien es zwischen 45 und 50 Ukrainer, sagt Hägele, allein 25 bis 30 davon in dem früheren Hotel, das die Stadt erst jüngst genau für diesen Zweck kaufte.

Die Nutzung sei langfristig geplant, sagt der Ordnungsamtsleiter, auch, weil die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in der Ukrainer eher klein sei. Insgesamt sind nach Angaben der Stadtverwaltung seit Kriegsbeginn 166 Personen aus der Ukraine in Isny angekommen. Zwar sei noch etwas Platz für neue Flüchtlinge, gerade in Siloah, sagt er, fügt aber hinzu, dass Isny seine Flüchtlingsquote gerade übererfülle.

Viele ehrenamtliche Helfer

Das liegt auch daran, dass etwa 100 Ukrainer zusätzlich privat untergebracht sind. Diese hat die Stadt zwar registriert, mehr aber auch nicht. Heißt: Die Betreuung läuft privat und nicht etwa über die Integrationsmanager, die es zum Beispiel im ehemaligen Krankenhaus gibt. Nicht nur deshalb ist Hägele voll des Lobes für die ehrenamtlich tätigen Isnyer Bürger. Auch die Aufnahme der Ukrainer sei bisher sehr geregelt gelaufen.

Die Leute seien an die Grenze gefahren und hätten Ukrainer eingesammelt, dann aber schon gewusst, wo sie in Isny unterkommen würden. Von anderen Gemeinden kenne er Beispiele, sagt Hägele, dass Helfer die mitgebrachten Ukrainer einfach vor dem Rathaus abgeladen hätten, damit sich die Verwaltung um sie kümmert.