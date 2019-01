In Isny finden die Deutschen Para-Meisterschaften statt

Langlaufwettkämpfe gibt es viele im Isnyer Langlaufstadion. Doch eine „Internationale Deutsche Meisterschaft“ im Para-Skilanglauf und Para-Biathlon ist ein besonderes Ereignis. „Ich bin überglücklich, dass wir endlich mal wieder diesen nationalen Wettkampf der Oberliga in Isny selbst ausrichten können“, freut sich Leon Adriaans. Er ist im Wintersportverein Isny (WSV) nicht nur auf Vereinsebene für die Nachwuchsarbeit der Behindertensportler zuständig, sondern auch Stützpunktchef im Allgäu, dazu Landes- und Nationalmannschaftstrainer.

Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, werden etwa 30 Athleten, Mädchen und Jungen ab einem Alter von elf Jahren, in Isny und in Nesselwang im Trendsportcenter um den Titel des Internationalen Deutschen Meisters kämpfen. Die nordischen Sportler auf Sitzskiern laufen 7,5 Kilometer auf einer 1,2 Kilometer langen Schleife, jene für stehende Läufer (Sehbehinderte und an den oberen Gliedmaßen Gehandicapte) sind zwei Kilometer lang bei den Mädchen, zweieinhalb Kilometer bei den Jungen, die bis zu zehn Kilometer absolvieren: „Eine spezielle, sehr anspruchsvolle Runde“, betont Trainer Adriaans.

Die letzte Meisterschaft sei bereits fünf Jahre her, fügt der Lehrer im Ruhestand hinzu. Dabei biete das Isnyer Langlaufstadion beste Voraussetzungen: Nicht nur wegen der aktuell optimalen Schneeverhältnisse für die Sportler, sondern auch für Interessierte: „80 Prozent der Strecken kann man vom Start aus beobachten, nirgends hat man die Athleten so im Blick wie in Isny – das ist einzigartig, das bietet kein anderes Stadion in Deutschland, so wird der Wettkampf auch für die Zuschauer eine Superangelegenheit“, schwärmt Adriaans.

„Seit jeher bilden wir Behindertenlangläufer im WSV aus und haben bereits erfolgreiche Sportler hervorgebracht“, erläutert Jan Lenz, Vize-Vorstand und Leiter der Langlaufabteilung. Zuvorderst zu nennen sei Frank Höfle, der erfolgreichste deutsche Behindertensportler im nordischen Skisport überhaupt. Drei von Adriaans ausgebildete Sportlerinnen holten auch in jüngster Vergangenheit Edelmetall bei den Paralympics.

Derzeit trainert der niederländische Wahl-Isnyer die zwölf und 14 Jahre alten, sehbehinderten Linn Kazmaier aus Oberlenningen und Lenni Volkert aus München sowie den zwölf Jahre alten Max Long aus Villingendorf, dem der rechte Unterarm fehlt, im Langlauf. Alle drei werden am Wochenende bei den Meisterschaften in Isny starten.

Die Erfolge sind auch Resultat der Kooperation mit der WSV-Jugend: Patrick Neumann (Nordische Kombination) und Pirmin Maurus (Langlauf) nahmen als Vorläufer an Lehrgängen teil, das heißt, sie lotsten Sehbehinderte über die Loipen. Und waren „ziemlich verblüfft“, wie schnell meine Sportler schon sind, sagt Adriaans lachend.

Vorläufer kommt ins Schwitzen

„Mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Para-Biathlon und -Langlauf möchten wir den Behindertensport weiter forcieren und auch die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gewinnen“, unterstreicht Lenz und ergänzt: „Der Bevölkerung aus Isny und Umgebung zu zeigen, was für harte Arbeit hinter den Athleten steckt, so weit zu kommen, das ist ein Anliegen Adriaans und sehenswert.“ Wie erstaunlich sich Sportler auf ihren Schlitten ausschließlich mit Armkraft und ausgefeilter Technik die kilometerlange, bergige Strecke hinauf- und hinabkämpfen, sei ebenso bemerkenswert wie die Geschwindigkeit der sehbehinderten Läufer, die ihre sehenden Vorläufer zum Schwitzen bringen.

Apropos Schlitten: Er ist quasi der Rollstuhl für die Sportler auf der Loipe. Adriaans Motivation und Argument, den Kindern das Langlaufen schmackhaft zu machen und es zu probieren: „Mit dem Schlitten kommst du überall dorthin, wo du mit dem Rollstuhl nicht hinkommst. Du kannst Landschaften anschauen, in Wiesen, Wälder, ruhige Gegenden kommen“, sagt der „alte Hase und schlaue Fuchs“, wie er sich selbst bezeichnet, zu seinen Schülern.

Seit 17 Jahren motiviert er behinderte Sportler in Biathlon und Langlauf erfolgreich. Ihm selbst fehlt der linke Unterarm, er weiß, was harte Trainingsarbeit bedeutet. Doch, wenn seine Schützlinge bei nationalen Wettkämpfen an den Start gehen dürfen, ist das ein schöner Lohn für den sympathischen Niederländer, der mit seinem Enthusiasmus den Behindertensport in ganz Deutschland stetig vorantreibt.