In Isny dreht sich alles um „Kraut & Rüben“

Der Feierabendmarkt Isny steht am Freitag, 26. August, unter dem Motto „Kraut & Rüben“. Dabei begegnen sich im Kurpark die Allgäuer Kräuterwelt und einer Fülle an regionalem Gemüse, heißt es in einer Ankündigung. Mit Krautschupfnudeln, Kräuterquark, Karottenkuchen und Krautsalat an Gegrilltem laden Isnyer Gastronomen zum Genießen vor Ort ein. Kräuterkissen und Kräutertöpfe bringen die Stiefenhofener von Artemisia und Angelika Grosch aus Aletshausen mit. Rote Beete, gelbe Rüben, Gurken und Salate in Bioland- und Demeter-Qualität sind bei Maximilian Reutlinger zu finden. Am Stand der Brauerei Stolz ist das Isny Wasser und das Jubiläumszwickel erhältlich. Begleitet wird der Markt vom Jazz-Zauber der „EssichEssenz“. Um 18 Uhr startet die Stadtführung zum Thema Brauereitradition in Isny mit Dirk Mader. Besucher sollten außerdem zwischen 16.30 und 19.30 Uhr aufmerksam die Bäume im Kurpark beobachten, um nicht zu verpassen, wie die Artistin Marina Colovos in und an der Hängematte vorbeischwebt.