In Isny Brot kaufen, in Uganda Kindern helfen

Zwei Jahre lang hat die Bäckerei Mayer während der Fastenzeit im Rahmen der „Solibrot-Aktion“ Spenden für Misereor gesammelt, jedes Jahr konnten insgesamt je 3000 Euro überweisen werden. Dieses Jahr nun unterstützen die Isnyer die Initiative „Tukolere Wamu e.V.“ , teilt die Bäckerei mit.

Der Verein fördert Selbsthilfeinitiativen in Afrika und wird unter anderem von Gerlinde Brünz aus Leutkirch geführt, sie organisiert die gemeinsame Spendenaktion. Grund ist, dass Gebhard Mayer, der Geschäftsführer der Isnyer Bäckerei, mit dem Verein im Frühjahr 2017 in Uganda war. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch einer Region, in der Berggorillas leben.

Die Bäckerei Mayer unterstützt 2018 deshalb ein Projekt im Dorf Bweyeyo in der Nähe der Stadt Luwero in Zentraluganda. Dort soll mit Unterstützung von „Tukolere Wamu“ und dem Isnyer Spendenprojekt „Schulbrot“ eine Schule gebaut werden. Zurzeit werden die Kinder noch in provisorischen Hütten und nur bis zur zweiten Klasse unterrichtet, und die nächste Schule ist zu weit entfernt für einen Fußmarsch.

Ein „Klötzle 500 Gramm“ genannter Brotlaib aus der Bäckerei Mayer wird während der Fastenzeit als „Schulbrot“ ausgelobt. Es kostet 50 Cent mehr, die direkt in das Spendenprojekt fließen. Der Gesamtbetrag, den die Aktion einbringt, wird am Ende der Fastenzeit von der Bäckerfamilie Mayer verdoppelt, gemeinsam mit den Kunden kommt somit ein Euro pro verkauftem Schulbrot zusammen. Zusätzlich stehen von Mitarbeitern selbst gebastelte Spendenboxen in allen Filialen, damit auch „Mischbrot-Fans“ die Möglichkeit haben, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Vom Fortgang des Projekts in Uganda will die Bäckerei immer wieder auch auf ihrer Facebook-Seite berichten, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung abschließend.