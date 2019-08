In Dethleffs-Caravans über den Dächern Hamburgs übernachten

Zwar nicht ganz über den Wolken, aber trotzdem in luftiger Höhe können ab Herbst diesen Jahres Hotelgäste in einem Caravan des Isnyer Reisemobil-Herstellers Dethleffs mitten in Hamburgs Hafencity nächtigen.

Auf diese ungewöhnliche Idee ist laut Pressemitteilung von Dethleffs das neue Hotel Pierdrei, das Mitte September sein „Soft-Opening“ feiern wird, gekommen. Der Hotelneubau will nicht nur Gästen eine Unterkunft bieten, sondern auch für alle Hamburger eine Attraktion werden. Eine davon ist die „Camper City“, die in sieben Meter Höhe auf einer Fläche von 155 Quadratmetern eingerichtet wird. Als Übernachtungsplatz haben sich die Macher den Design-Wohnwagen „Coco“ von Dethleffs auserkoren, dessen Innenausstattung vom Freizeit-Center Albrecht nach Wünschen des Hotels angepasst wurde.

Vergangene Woche wurden drei der Schmuckstücke Kran durch eine schmale Gasse schräg über das Hotelgebäude auf sieben Meter Höhe gehoben. Ausgestattet sind die „Coco“ mit Flatscreen, W-Lan, Telefon und Kühlschrank. Je zwei Gäste können darin unterkommen. Sie sollen von April bis Oktober ab rund 80 Euro am Tag buchbar sein. Auch Wintercamping soll auf Anfrage möglich sein. Bis dahin sollen auch die Hafenbühne, das zum Hotelneubau dazugehörende Restaurant und ein großer Bereich für Kinder und Jugendliche fertig sein.