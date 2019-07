In der städtischen Galerie werden „Wasserzeichen“ gezeigt

Die Ausstellung mit dem Titel „Wasserzeichen“, in der Werke von bildenden Künstlerinnen und Künstlern aus Isny zu sehen sind, die sich in der „Arkade“ zusammengeschlossen haben, wird am 7. Juli um 11 Uhr eröffnet. Sie läuft bis zum 1. September in der städtischen Galerie im Turm, dem Espantor. Die Künstler zeigen in Bildern, Collagen, Objekten, Skulpturen und Installationen ihre Positionen und Annäherungen an das Thema Wasser Dabei ist für sie das Thema verknüpft mit Vergangenem, Zukünftigem und Gegenwärtigem. Der Betrachter ist aufgefordert, die Zeichen zu entdecken und zu entschlüsseln, heißt es in der Ankündigung.