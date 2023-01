So geht’s mittags in der Mensa im Schulzentrum Isny zu

Kurz nach 12 Uhr in der Mensa beim Schulzentrum: Als erste Schüler treffen heute diejenigen aus der Eduard-Schlegel-Schule ein. Auf dem Speiseplan stehen Putenschnitzel mit Spätzle und Soße oder ein überbackenes Rösti, jeweils mit Salat vom Salatbuffet und Getränk.

Ab Februar müssen die Eltern für das Essen ihrer Kinder tiefer in die Tasche greifen, denn die Preissteigerungen bei Lebensmitteln gehen auch an der Schülermensa nicht spurlos vorbei.„Der Mittwoch ist einer der schwächsten Tage der Woche“, sagt Petra Zanker, die zusammen mit Karin Glasl die Mensa beim Schulzentrum leitet. „Heute werden 60 bis 80 Essen über die Theke gehen, am Donnerstag, wenn Nachmittagsschule ist, sind es rund 220“, sagt sie. Zu bewältigen ist der Andrang dann nur mit ehrenamtlichen Helfern. Die Anzahl sei aber in den vergangenen Jahren, auch wegen der Corona-Pandemie, von 45 auf etwa 17 geschrumpft.

Abrechnung per Internet

Die Bestellung funktioniert über ein internetbasiertes Abrechnungssystem. Die meisten Kinder müssen dazu nur ihren Finger über den Scanner halten und schon erscheint auf dem Bildschirm bei der Helferin an der Ausgabe, was auf den Teller kommt. Mit dem Tablett geht es dann zum Salatbuffet. „Jeden Tag haben wir sechs bis sieben verschiedene Salate zur Auswahl“, sagt Zanker, die fast alle Schüler mit Vornamen kennt. Das sei der Anspruch des Teams, erklärt sie. Die Kinder sollen sich hier wohlfühlen. Bei der Auswahl des Essens zählt Zanker auf ihre Erfahrungswerte.

Wenn der Plan des Caterers kommt, stellt sie zusammen mit Glasl den Essensplan auf. Sehr beliebt sind Burger, Pizza, Schnitzel mit Spätzle oder Geschnetzeltes mit Reis, verrät sie. Das sei schon eher fleischlastig, aber einmal pro Woche gebe es einen Veggie-Day, der komme mittlerweile auch gut an. Die Optik und der Name des Gerichts spielen dabei eine große Rolle, verrät Zanker. Bei Nudeln mit Linsen-Bolognese, die wie eine „echte“ Bolognese-Soße aussieht, wollen viele sogar einen Nachschlag. Das sogenannte „kleine Gericht“ bereitet das Team oft selbst zu; Spätzle mit Soße, Kartoffelgratin, Dampfnudeln oder Milchreis stehen dann auf dem Speiseplan.

Lebensmittel werden teurer

Im Einkauf seien diese Lebensmittel nun deutlich teurer geworden, „und auch der Caterer Gastromenü aus Ulm hat bereits zu Beginn dieses Schuljahrs, im September 2022 die Preise erhöht“, bedauert Zanker.

Jetzt, im zweiten Halbjahr, mussten wir mit unserer Kalkulation nachziehen.

Moderat ist die Preiserhöhung beim Hauptmenü, dort steigt der Eigenanteil der Eltern um rund fünf Prozent auf nun 4,10 Euro. „Das Dessert kostet in der Mensa des Gymnasiums schon lange 1,50 Euro“, sagt Zanker. Beim Nachtisch ist die Erhöhung dafür ordentlich: Von bisher einem Euro, liegt sie bei satten 50 Prozent. Der Snack oder das „kleine Gericht“, wie Zanker es lieber bezeichnet, ist um 20 Prozent auf drei Euro gestiegen.

Stadt übernehme „Löwenanteil“

Im vergangenen Jahr hat die Mensa etwa 16.000 Essen ausgegeben, zeigt Petra Zanker auf der Statistik. „Diese Kosten des Caterers werden an die Eltern weitergegeben“, ergänzt die Fachgebietsleiterin für Kinder, Jugend, Familie und Senioren, Alexandra Kreisle. Die Stadt übernehme dann ergänzend den „Löwenanteil“, beispielsweise für Personalkosten, Gebäudeunterhalt, den Einkauf für regionale Produkte und den Pausenverkauf.

Eine stabile Größe zur Kalkulation zeigen sich bei den Schülerzahlen, erklärt Kreisle. Zanker vermutet dennoch, dass nach der Fertigstellung des Schulneubaus mehr Kinder und Jugendliche zum Essen kommen werden, da die Grundschule auf ein Ganztagskonzept umstellt und an drei Tagen in der Woche Nachmittagsunterricht stattfindet. Genügend Platz würden die Schüler in der Mensa dennoch finden, ist sie zuversichtlich.