In der Klinik Schwabenland Kolumbien entdecken

Mit einer audiovisuellen Fotoshow zeigt Rupert Barensteiner am Montag, 23. Juli, um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg die vielen Facetten von Kolumbien. Der Südamerika-Kenner lädt laut Pressemitteilung dazu ein, das Land zu entdecken, das er mehrfach bereist hat.

Im Frühjahr 2018 hatte sich Barensteiner auf einen variantenreichen Weg durch Kolumbien gemacht. Seine Beobachtungen und Erlebnisse stellte er in einer unterhaltsamen und informativen Fotodokumentation zusammen. Die erste Etappe seiner fünfwöchigen Erkundung legte er im Raum der Landeshauptstadt Bogota und in der sogenannten Kaffeezone um Medellin zurück. Auf der Wunschliste der Sehenswürdigkeiten waren nicht nur die pulsierenden Metropolen Bogota und Medellin, sondern auch die Traumstrände an der Karibik.

In Cartagena treffen Kolonialstil und moderne Architektur aufeinander und beeindrucken den Besucher. Der koloniale Ort Barichara hingegen wirkt mit seinem malerischen Ortsbild eher beschaulich und verträumt. Die Welt des Kaffees und die karibischen Traumstrände kann man bei geschickter Planung in kurzer Zeit kennenlernen. Seinen mehrwöchigen Aufenthalt hat der Experte mit Leihwagen und mit Bus- und Flugreisen organisiert. Seine neuesten Aufnahmen kommen deshalb aus fast allen Landesteilen und sind auch bei Kontakten mit den lebensfrohen Menschen Kolumbiens entstanden.

Barensteiner hat seine Erkundung nach eigenen Angaben gründlich vorbereitet, denn die Frage nach der Sicherheit in diesem Land habe ihn vor Reisebeginn umgetrieben. Seine vorherigen Besuche Kolumbiens in den 80er-Jahren hätten noch unter anderen politischen Gegebenheiten stattgefunden. Sollte sich das seit 30 Jahren negativ geprägte Bild von diesem Land mit Gängstern und Drogen bestätigen oder geändert haben?

„Das einzige Risiko einer Kolumbienreise besteht heute darin, dass man dort bleiben möchte“, meint Rupert Barensteiner rückblickend auf seine Reise durch Täler und Höhen, nach Begegnungen in Dörfern und Städten, Aufenthalten an Stränden und in andinen Regionen. Die neue Kolumbienshow ist mit rythmischer Cumbia und landestypischer Vallentanomusik (Akkordeon) unterlegt.