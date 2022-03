In den Sommerferien geht in Isny wieder etwas

Dieses Jahr steht die Entscheidung schon viel früher als im Vorjahr: Die Ferienbetreuung für Kinder von zehn bis zwölf Jahren in den Sommerferien kann unter Einhaltung der Corona-Regeln stattfinden. Anmeldungen sind ab jetzt möglich, teilt die Stadtverwaltung Isny mit.

Die Stadt Isny und der Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny organisieren das Ferienbetreuungsangebot unter dem Motto „Ferien in Isny – da geht was“. Auch Isnyer Unternehmen unterstützen das Angebot. Ein Team von fachlich qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt dafür, dass es für die Kinder und Jugendlichen unvergessliche Ferienerlebnisse werden. „Ich bin sehr erleichtert, dass wir dieses Jahr so frühzeitig planen können und jetzt schon ziemlich sicher sein können, dass die Ferienbetreuung angeboten werden kann“, sagt Matthias Hellmann, der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt.

Die vergangenen beiden Jahre waren gerade für die Schülerinnen und Schüler nicht leicht. Umso mehr ist den Verantwortlichen daran gelegen, ihnen für die Sommerferien ein fröhliches, abwechslungsreiches, kreatives oder sportliches Angebot machen zu können, heißt es. Tagesausflüge, Spannendes für Umwelt- und Naturentdecker, Wanderungen, Bastel- und Kreativangebote und auch einfach nur Spiel und Spaß stehen auf dem Programm. „Gleichzeitig wollen wir den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Ferienbetreuung nach Möglichkeit erleichtern“, erklärt Alexandra Kreisle, Sachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie bei der Stadt Isny.

Schriftliche Anmeldungen sind ab jetzt möglich bei der Stadtverwaltung Isny. Die Betreuungszeiten sind vom 28. Juli bis 5. August (ohne Wochenende) und vom 5. bis 9. September, täglich verbindlich von 8 bis 16 Uhr. Die Betreuungspauschale im ersten Zeitraum beträgt 70 Euro, im zweiten Zeitraum 50 Euro. Zur Ferienbetreuung können Kinder jeweils nur für den gesamten Zeitraum angemeldet werden.

Anmeldeformulare werden über die Isnyer Schulen ausgegeben und liegen an vielen öffentlichen Orten in Isny sowie in den Ortsverwaltungen in Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf und im Bürgerbüro im Rathaus aus. Anmeldungen sind mit dem Anmeldeabschnitt auf dem Flyer möglich.