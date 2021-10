In den Bergen zieht Hansjörg Hübner davon

Mitte Oktober fanden gleich zwei renommierte Triathlonrennen auf Mallorca statt. Hansjörg Hübner vom TV Isny hatte sich für die Challenge in Peguera entschieden und startete dort mit knapp 500 Teilnehmern über die Mitteldistanz – 1,9 km Schwimmen, 90 km Rad und 21 km Laufen. Der Routinier gewann seine Altersklasse M65.

Darunter mischten sich auch zahlreiche Profis wie die späteren Gesamtsieger Nicola Spirig und Frederik Funk, um bei idealen äußeren Bedingungen die Saison abzuschließen. Sommerlich warm waren sowohl die Außentemperaturen als auch das Meer mit immer noch 24 Grad. Einzig die Brandung machte auf dem Rückweg von der Wendeboje die Orientierung etwas schwieriger, da der Ausstieg erst auf den letzten 100 Metern sichtbar wurde. Hübner kam hier knapp als Zweiter seiner Altersklasse in die Wechselzone und konnte dann die hügelige Radstrecke im Hinterland von Peguera in Angriff nehmen. Das herausfordernde Streckenprofil kam dem Allgäuer mit seinem Training in den Bergen optimal entgegen und so konnte er eine Viertelstunde Vorsprung auf seine Mitkonkurrenten herausfahren.

Diesen Vorsprung konnte er beim abschließenden Halbmarathon halten, der über vier Runden durch die Touristenhochburg und die dicht bevölkerte Strandpromenade führte. Nach 6:15:43 Stunden erreichte er das Ziel und somit als klarer Sieger der Altersklasse M65. Damit hat Hübner sich auch für das alljährlich in Samorin stattfindende Abschlussevent – The Championship – qualifiziert.