In 40 Jahren über zwei Millionen Kilometer für Früchte Jork gefahren

Ferdinand Lanz feiert seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Früchte Jork GmbH in Isny. Dazu gratuliert ihm die Firma, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Jubilar Ferdinand Lanz zählt nicht nur die Anzahl der Jahre, sondern vor allem die Kontinuität, denn bereits seit 40 Jahren ist er Mitarbeiter der Firma Früchte Jork GmbH. Seither ist er als LKW Fahrer in der Firma tätig. Täglich fährt er seine Tour auf die Insel Reichenau, somit ist der Bodensee sozusagen seine zweite Heimat. Er kennt die Insel wohl so gut wie kein anderer.

Auf der Reichenau werden täglich frische Waren zum Verkauf abgeholt und geliefert. Wenn man diese besagte Strecke auf die 40 Jahre umrechnet, fuhr Ferdinand rund 2 660 000 Kilometer für das Unternehmen. Somit fuhr er 66 Mal um die Welt. Bei dieser Rechnung wurden seine zusätzlichen Touren, die er unter anderem an den Samstagen fuhr noch nicht miteinberechnet. Diese Zahl macht deutlich, was Ferdinand in der Vergangenheit für die Firma geleistet hat. An der Jubiläumsfeier am 25. Januar 2022 wurde Ferdinand Lanz aus diesem Grund für seine langjährige Firmenzugehörigkeit und sein außerordentliches Engagement geehrt. Auch die Geschäftsführung honorierte die jahrzehntelange Treue zum Unternehmen.

Joachim und Maximilian Jork dankten dem Jubilar für seinen unermüdlichen Einsatz und beteuerten: „Das Unternehmen schätzt sich glücklich und ist stolz darauf, einen solchen betriebstreuen und wertvollen Mitarbeiter im Unternehmen zu haben.“