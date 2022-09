Improvisationstheater mit der Theaterei Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem erfolgreichen Impro-Workshop der Theaterei Isny e.V. unter der Leitung von Regisseurin Ute Dittmar, wurde mehrfach der Wunsch geäußert, möglichst bald einen weiteren Kurs zu planen. Der nächste Workshop findet im Oktober statt, in dem die bereits erlernten Impro-Übungen weiter ausgebaut und vertieft werden. Einige der Grundlagen aus dem September Kurs werden zum Einstieg wiederholt, so dass auch Einsteiger gern dazu kommen können. Beim Aufbaukurs wird schwerpunktmäßig mit szenischen Improvisationen gearbeitet, aber auch die Wahrnehmung, Präsenz, Spontanität und Teamfähigkeit wird trainiert. Wie immer stehen das Erleben, der Spaß und die Freude an erster Stelle.

Teilnahme-Informationen: Improtheater II - 2022 findet am 29. und 30. Oktober, jeweils von 10 bis 14.30 Uhr statt, Saal im Landgasthof Schwarzer Grat in Isny-Bolsternang. Teilnehmerzahl mindestens 10 bis max. 16 Personen, Preise Erwachsene 90 Euro, Kinder/Schüler/Studenten 75 Euro, Mitglieder des Theaterei Isny e.V.: 80 Euro, Alter von 16 bis 99 Jahre. Weitere Infos und Anmeldung unter www.theaterei-isny.de.