Hans Lerch aus Isny und Barbara Stöferle aus Laupheim waren zum zweiten Mal für vier Wochen im ostafrikanischen Tansania unterwegs, um dort verschiedene Missionsstationen und Entwicklungsprojekte zu besuchen. Darüber berichten sie am heutigen Samstagabend, 1. Dezember, um 19 Uhr in einem Bildervortrag in der Klinik Schwabenland.

Bei ihrem Aufenthalt leisteten sie auch tatkräftige Hilfe – sei es bei der Reparatur von Maschinen einer Schreinerei mit Lehrwerkstatt, bei der Instandsetzung von Traktoren zur Ernte von Cashew-Nüssen oder an Wassertanks zum Sammeln von Regenwasser. Zudem verschafften sie sich in Gesprächen mit Verantwortlichen vor Ort einen Eindruck, welche Hilfe am dringendsten benötigt wird. „Unvergesslich sind Momente der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der afrikanischen Kultur“, fassen die beiden Reisenden zusammen. Ihre Begeisterung wollen sie in Neutrauchburg nun mit möglichst vielen Besuchern teilen. Foto: Barbara Stöferle