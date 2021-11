Impftermin am Sonntag ins Isnyer Kurhaus verlegt

Wegen des erwartet erneut hohen Interesses hat die Stadtverwaltung diesen Freitagmorgen kurzfristig die nächste Impfaktion am kommenden Sonntag, 14. November, von der Gotischen Halle im Rathaus ins Isnyer Kurhaus am Park verlegt. Gleich bleibt die Öffnungszeit: Von 11.30 Uhr bis 17 Uhr können sich alle Impfwilligen aus Stadt und Region kostenlos und ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

„Wir möchten vermeiden, dass die Menschen zu lange im Freien warten müssen, im Kurhaus können wir das besser organisieren“, erklärt Karina Rast, die Assistentin von Bürgermeister Rainer Magenreuter“, den kurzfristigen Ortswechsel. Bereits seit März koordiniert sie die Termine mit mobilen Impfteams vor Ort in Isny.

Zwei Stunden länger als geplant geimpft

Auch die beiden jetzt schon feststehenden weiteren Impfaktionen am 25. November und 4. Dezember und eventuell sogar noch ein dritter Termin vor dem Jahresende sind im Kurhaus geplant. „Vor dem Rathaus kann es doch recht zugig sein“, ergänzt Barbara Rau, im Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mit Blick aufs anrückende Winterwetter und die Erfahrungen am vergangenen Samstag. Da mussten Impfwillige bis zu drei Stunden warten, bevor sie in die Gotische Halle im Rathaus eingelassen werden konnten, wie Magenreuter am Montag im Gemeinderat berichtet hatte.

Rast fügte hinzu, dass „das Impfteam am vergangenen Samstag sogar um zwei Stunden verlängert hat“, um die Warteschlange komplett abzuarbeiten: „Insgesamt wurden 213 Impfungen verabreicht.“

Menge an Terminen dank Karina Rast

Wie bereits angekündigt, bringen die Mitarbeiter der Oberschwabenklinik (OSK), die zum zweiten Mal in Isny im Einsatz sind, diesen Sonntag Impfstoffe von BioNTech und Moderna für Erst-, Zweit- und die sogenannten „Booster-“, also Auffrischungsimpfungen für Menschen ab zwölf Jahren mit, außerdem das Vakzin von Johnson & Johnson, das für Einmalimpfungen vorgesehen, jedoch nur für Erwachsene zugelassen ist.

Dass bereits seit März in regelmäßigen Abständen Impfaktionen vor Ort in Isny angeboten werden konnten, ist maßgeblich Karina Rast zu verdanken. Angesichts von laut werdender Kritik aus anderen Kommunen, wo bisher noch gar keine mobilen Impfteams vor Ort waren, unterstrich OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag: „Isny hat sich sehr früh gemeldet und auch die nötige Infrastruktur geboten“.

Protest des Stadtseniorenrats zeigt Wirkung

Erfahrungen, was alles nötig ist, sammelt Rast schon seit dem Frühjahr bei den „Anmeldeterminen, die wir zunächst nur für die Härtefälle vom Alter her abwärts und anfangs auch nur für Isnyer gemacht haben“. Hintergrund war damals, dass im Landkreis nur ein zentrales Impfzentrum in Ravensburg eingerichtet wurde, was den hiesigen Stadtseniorenrat auf den Plan rief, empört wegen der nicht unerheblichen Entfernung, der Situation im Personennahverkehr und eingeschränkt mobilen Personen im württembergischen Allgäu.

Dank eines Teams des Kreisimpfzentrums (KIZ), das laut Rast für „vier Impftermine – jeweils dann doppelt mit dem Zweitimpfung“ nach Isny kam, konnten ihrer Aufstellung nach 133 Senioren, „sogenannte Härtefälle zwecks Alter und Mobilität“ vor Ort versorgt werden. An weiteren fünf Terminen, die teilweise in Kooperation mit der Gemeinde Argenbühl und der Stadt Wangen organisiert wurden und auch für Arbeitnehmer, die in Isny arbeiten, impften Mitarbeiter des Zentralen Landesimpfzentrums aus Ulm nach der Erfassung von Rast „jeweils – auch dann doppelt mit Zweitimpfung – insgesamt 836 Personen“ in Isny.

Voraussichtlich drei weitere Termine bis zum Jahresende

Über den Sommer hinweg holte Rast in Zusammenarbeit mit der Isny Marketing GmbH das KIZ-Team an acht Terminen zu den Wochen- und Feierabendmärkten sowie in die Freiluft-Impfstation in der Wassertorstraße, wobei 556 Erstimpfungen und zahlreiche Zweitimpfungen verabreicht werden konnten.,

Laut Pressesprecher Leiprecht sind zwei OSK-Teams seit dem 30. September vom Landessozialministerium mit mobilen Impfungen beauftragt. Kommende Woche sollen drei weitere Teams aufgestellt und startklar sein. Mit ihnen plant Rast „sechs Termine ohne Anmeldung, drei davon sind schon vorbei mit insgesamt 305 Impfungen“.

Ein Viertel Auffrischungsimpfungen im Oktober

Am ersten Termin nutzten 60 Personen das Angebot, zu einem zweiten, kurzfristig möglichen, deshalb aber nicht öffentlich angekündigten an einem Donnerstag kam 32 Impfwillige, und nun schnellte die Zahl vergangenen Samstag beim dritten Termin eben auf 213 Impfungen hoch.

„Bei den Impfungen ohne Anmeldung kann ich leider nicht sagen, woher die Personen kommen“, erklärte Karina Rast auf SZ-Nachfrage, ob sie einen Überblick habe, aus welchen Gemeinden Menschen das Impfangebot in Isny bisher nutzten. „Aber spätestens seit dem Termin am 21. Oktober sind circa ein Viertel der Impfungen schon Auffrischungen“, zeigte sie sich erfreut über den Erfolg ihres Engagements, dank dem in Isny inzwischen deutlich über 3000 Menschen eine Immunisierung erhalten haben.