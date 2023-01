Nächtlich ausgesetzte Kleintiere sind oft dem Tod geweiht

Kurz vor Weihnachten machte Karina Himmel vom Kleintierzuchtverein Z545 Isny-Rohrdorf eine traurige Entdeckung. Sie fand am Zaum zum Vereinsgelände einen leeren Einkaufskorb, in dem ganz offensichtlich ein Hase ausgesetzt worden war. Mehr als Stroh lag aber nicht mehr in dem Korb; das Tier wurde mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Fuchs geholt. Dass Tiere bei den Kleintierzüchtern an der Umgehungsstraße ausgesetzt werden, komme leider immer wieder vor, bedauert Himmel.

Zwei Wochen lang suchte Karina Himmel vergeblich. Dann entdeckte ein Vereinskamerad in einer Ecke mutmaßliche Kadaverteile des Tieres, das vor Weihnachten bei den Kleintierzüchtern ausgesetzt worden war. In einem roten Einkaufskorb wurde der Hase, darauf lassen Kotreste schließen, einfach über den Zaun gehoben und innerhalb des Vereinsgeländes abgestellt.

Lange übersehen haben die Vereinsmitglieder den Korb vermutlich nicht, schließlich ist mehrmals täglich jemand auf dem Gelände – und doch war es schon zu spät. „Zu uns kommt der Fuchs jede Nacht“, sagt Himmel, die Zuchtwart im Verein ist. Und so muss sie davon ausgehen, dass das schutzlos ausgesetzte Tier nicht einfach nur irgendwohin gehoppelt ist und sich seither versteckt.

Zahl der ausgesetzten Tiere steigt

„Eine Tragödie“ nennt Karina Himmel das, was Menschen einfalle, wenn ihnen die Haustiere zu viel würden. Etwa einmal im Jahr sei es früher vorgekommen, dass bei den Kleintierzüchtern ein Tier ausgesetzt wurde. Inzwischen komme das häufiger vor. Als möglichen Grund nennt Himmel die Corona-Pandemie, in der sich viele zur Ablenkung ein Haustier angeschafft hätten. Wenn die Tiere dann größer würden und den Besitzern der wahre Aufwand klar wäre, fiele dem einen oder anderen nichts Besseres ein, als das Tier einfach in einer Nacht- und Nebelaktion loszuwerden.

Tiere machen einfach viel Arbeit, sagt Himmel.

Häufig schon seien etwa Meerschweinchen mit dem kompletten Käfig vor der Tür des Hauptgebäudes der Kleintierzüchter gelandet, immer wieder auch Hasen, aber auch Hühner.

Erst am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Beim Durchzählen sei dem Vereinsvorsitzenden Günter Hiller aufgefallen, dass da plötzlich ein Huhn mehr ist. Immerhin hat es überlebt.

Eine Lösung gibt es immer

Karina Himmel appelliert an diejenigen, die ein Haustier abgeben wollen, sich bei den Mitgliedern des Kleintierzuchtvereins zu melden. „Man findet immer eine Lösung“, bietet Himmel ihre Hilfe an.

So geschehen etwa beim Ölunfall am Sauweiher vor einigen Jahren, als einige kleine Enten ein neues Zuhause suchten. Die Polizei Isny wusste, an wen sie sich wenden musste – der Kleintierzuchtverein war die Lösung und nahm die heimatlosen Tierchen auf.

Häsin Malefiz wurde vor zwei Jahren ausgesetzt und lebt seither bei den Kleintierzüchtern. (Foto: Michael Panzram)

Aufgenommen hat Himmel persönlich die Häsin „Malefiz“, die vor zwei Jahren am Vereinsgelände ausgesetzt worden war und die Zeit, bis sie gefunden wurde, überlebt hat. Seither lebt sie auf Himmels Parzelle mit fünf Meerschweinchen zusammen in einem Gehege und fühlt sich pudelwohl.

So viel Glück wie „Malefiz“ hatten aber leider nicht alle. „Der Fuchs räumt hier auf“, warnt Karina Himmel noch einmal eindringlich.