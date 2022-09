Imkerverein Isny feiert 101 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Juli 1921 wurde der Bienenzuchtverein Isny gegründet. Heute schaut der Verein auf eine lange Geschichte zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie und durch den Todesfall der ersten Vorsitzenden Elisabeth Burgardt wurden die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr verschoben. Gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Magenreuter, Imkermeister Werner Gekeler, Pastoralreferent Erich Nuß und Vertretern der Nachbar-Imker-Vereine feierten die Vereinsmitglieder in der Aula des Gymnasiums ihr 101-jähriges Bestehen.

„Vor nicht einmal 20 Jahren steckte das Interesse an der Imkerei in einer Krise. Dies hat sich heute grundlegend geändert. Der Imkerverein Isny ist ein wachsender Verein mit einer langen Tradition. Mittlerweile besteht er aus 75 Mitgliedern“, berichtet Vorständin Karin Wiesmann-Eberhardt. „Wir beschäftigen uns auch heute noch - 101 Jahre nach der Gründung - mit den gleichen Aufgaben und ähnlichen Problemen wie damals. Eines der wichtigsten Dinge für uns ist es, die Biodiversität aufrecht zu erhalten, um unseren Bienen ausreichend Nektar zu geben, welchen sie dann für uns in Honig verwandeln.“ Im Rahmen der Feier wurden langjährige Mitglieder des Vereins geehrt: Susanne Schupp und Xaver Butscher erhielten die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft, Erwin Lehenberger die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre, Manfred Müller, Josef Kolb und Ronald Mulder die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre.

Außerdem bedankte sich Karin Wiesmann-Eberhardt bei den Unterstützern des Festes sowie den Gönnern des Vereins. Dies sind die Adelegger Alphornbläser, die Buchhandlung Mayer, die Gärtnerei & Blumenwerkstatt Gutmair, die Firma Früchte Jork sowie die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG.