Im Zeichen der Natur – drinnen und draußen

Rund 100 Besucher sind im Kurhaus der Fensterfront gegenüber gesessen, Richtung Stadtmauer und Grabenweiher, fixiert auf den Auftritt der Künstlerin am wertvollen Bösendorfer Flügel. Dieser kommt jedes Jahr dank Hans-Christian Hausers sonntäglicher Mittagsmusik im Winterhalbjahr zu Ehren. Klein und unscheinbar von Gestalt ist sie, riesengroß und hoch talentiert, wenn sie in die Tasten greift, Marioara Trifan, die weltweit geschätzte US-amerikanische Pianistin, Dirigentin und Hochschullehrerin.

Sie biete heute keine Klassik, meint die Künstlerin bei ihrer Vorstellung, Klassik sei eben Musik, wunderbare, zu Herzen gehende Melodien. Sie hätte sich jedoch heute auf Werke aus der barocken, romantischen und impressionistischen Periode vorbereitet und da würden Themen musikalisch bearbeitet, ausgemalt, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen interpretiert, das Werden und Vergehen.

Heute seien die vier Elemente der Natur dran: Erde, Luft, Feuer und Wasser. Sie habe aber bewusst zwei Lebewesen hinzugefügt: die Vögel als Symbole für die Leichtigkeit und – fast unfreiwillig – den Menschen, der in die Natur tritt, beobachtet, sich daran freut und die Natur leider auch zertritt, zerstört. Dann und wann wehre sich die Natur – Gott sei Dank – und demonstriere ihre Urgewalt, zeige, wer Herr im Haus der Natur ist.

In Robert Schumanns Waldszenen tauchen sie alle auf, die Schönheiten der Natur und die Urgewalten – ein ergreifendes musikalisches Naturerlebnis. Spiegelbildliche Schnittpunkte boten sich dem Blick nach draußen. Letzter Schnee rutscht von den südseitigen Dächern der Häuser jenseits der Stadtmauer. Der Schneehügel entlang des Spazierweges wird von der Frühlingssonne unaufhaltsam aufgesogen. Kinder werfen Schneebälle in den Grabenweiher. Enten fliegen auf und suchen sich ein ruhigeres Plätzchen. Einheimische und Gäste schlendern in der Mittagssonne vorüber, die Jacke über die Schulter gelegt – festen Boden unter den Füßen, sie genießen die gute Luft und die Sonne (Feuer) freuen sich am Geplätscher des Wassers. Drei Krähen fliegen vorüber und lassen sich auf der Stadtmauer nieder.

So friedlich ist es drinnen nur manchmal, wenn Trifan mit den Präludien von Claude Debussy und Francois Couperin sanfte Landschaften malt. Öfter wird es auch leidenschaftlich, erschreckend, gewalttätig und finster – reale Natur eben.

Nicht vielen Musikern wird man das Prädikat zuschreiben dürfen, dass sie den Elementen der Natur gewachsen sind sie musikalische zu interpretieren. Wer bei diesem Konzert dabei war, wird bestätigen müssen: Marioara Trifan gehört ohne jeden Zweifel dazu.