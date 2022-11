Im Roten Salon erklingen am Samstagabend Schumann und Brahms

Die Pianistin Judith Eisel tritt am Samstag, 19. November, im Roten Salon im Schloss Isny auf. beginn des Konzerts ist um 19 Uhr.

Das Programm dieses Konzertes widmet sich den Werken von Robert Schumann und Johannes Brahms. Beide zählen zu den bedeutendsten Komponisten der Romantik. In den beiden Teilen des Abends werden jeweils Früh- und Spätwerk gegenüber gestellt. Sowohl die Arabeske Opus 18 als auch die Intermezzi Opus 4 gehören zu Schumanns frühen Kompositionen. Sein Stil ist hier noch wesentlich weniger düster als in den späteren Werken. Höchst konträr hierzu sind die Fantasiestücke Opus 111. In ihnen ist seine innere Zerrissenheit erkennbar, welche sein komplettes Spätwerk maßgeblich prägt.

Die Variationen Opus 21 von Johannes Brahms sind ein Beispiel dafür, wie weit sich sowohl Umfang als auch Charakter der einzelnen Variationen vom Thema entfernen können. Dieses Phänomen, welches bereits bei den Variationen Beethovens erkennbar ist, wird bei Brahms weiter ausgebaut und erweitert.

Tickets zu 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) unter: Mail info@rotersalon-isny.de, Telefon 0171/8755237 oder an der Abendkasse ab 45 Minuten vor Beginn.