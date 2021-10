Im Refektorium erklingen zwei Flügel gleichzeitig

Im Rahmen der Reihe „Klavier Plus“ zeigen am Samstag, 30. Oktober, um 17 und um 20 Uhr, zwei Nachwuchstalente vom Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch ihr Können: Judith Wiedemann und Mert Bakir präsentieren bei „Klavier und Klavier“ im Refektorium des Isnyer Schlosses an zwei Flügeln unter anderem Werke von Rachmaninow, Debussy und Brahms.

Judith Wiedemann wuchs laut Angaben des Veranstalters in Isnys Nachbarstadt Wangen im Allgäu auf und erhielt an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu Klavierunterricht bei Norbert Schuh. Neben zahlreichen Teilnahmen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ - sowohl solo als auch kammermusikalisch - belegte sie mehrere Kammermusikkurse, unter anderem bei Konrad Elser und Michael Hauber. Zudem absolvierte sie Meisterkurse bei Gerhard Vielhaber, bei dem sie seit Herbst 2017 im Hauptfach Klavier Instrumentalpädagogik am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch studiert. Derzeit unterrichtet Judith Wiedemann zudem als Vertretung an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu.

Mert Bakir wurde in Izmir geboren und begann 2005 mit dem Klavierspiel. Seit 2016 verfolgt er am Vorarlberger Landeskonservatorium sein pädagogisches Studium im Hauptfach Klavier bei Anna Adamik. Auch er belegte zahlreiche Meisterkurse, unter anderem bei Yukie Togashi am Hammerklavier, und spielt sowohl Solo-, als auch Kammermusikkonzerte in Österreich, Deutschland und der Türkei.

Im Rahmen ihrer Abschlussprüfung am Landeskonservatorium arbeiten die beiden verstärkt als Duo zusammen. Auf dem Programm der rund 60-minütigen Konzerte an zwei Klavieren stehen Camille Saint-Saëns „Danse macabre op. 40“, Sergei Rachmaninow II. „La nuit … l’amour „Adagio sostenuto“ aus: Suite Nr. 1 op. 5“, Antonín Dvorák „I. Ruiant C-Dur „Presto“, II. Dumka e-moll „Allegretto scherzando“, III. Polka As-Dur „Allegretto scherzando“ aus: Slawische Tänze op. 46“ sowie Claude Debussy „Lindaraja L.97“ und Johannes Brahms „Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a“.

Tickets für die beiden Veranstaltungen gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Unterstützt wird die Reihe des Kulturforums Isny von der Dr.-Renate-und-Karl-Schuh-Stiftung.