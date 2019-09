Im Oktober wird es „Wild“ im Kurhaus

Im Oktober wird das noch junge „Forum Sempervivum“ von Gründer Wolf-Dieter Storl sich einem „wilden“ Thema widmen: Am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr ist Bärenexperte Reno Sommerhalder in Isny im Kurhaus zu Gast. Das „Forum Sempervivum“ lädt ein zur Multimediashow „Wild – Unter Bären und Tigern“ – inklusive Gänsehauteffekt versprechen die Veranstalter. In einem anschließenden Podiumsgespräch mit Reno Sommerhalder und Wolf-Dieter Storl, Autor des Buches „Der Bär – Krafttier der Schamanen und Heiler“, können Zuhörer Fragen zum Thema Wildtiere und ihre Rückkehr stellen.