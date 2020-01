Im neuen vhs-Programm das Passende finden

Das vhs-Programm für das erste Halbjahr 2020 ist erschienen. Erneut gibt es ein umfangreiches Angebot an Kursen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Exkursionen, wie die Stadt mitteilt. Neben Bewährtem sind auch neue Seminare und Veranstaltungen dabei

Das vhs-Leitungsteam Gudrun Albrecht und Heike Hengge will einerseits dafür sorgen, dass im vhs-Programm bewährte Kursangebote wie Sprachenlernen, Gesundheit und Bewegung oder Kreatives beständig enthalten sind. Doch haben beide auch ein Näschen für Trends oder greifen aktuelle Themen auf. So finden sich zwei Programmpunkte, für die Förster engagiert wurden: Einmal geht es um den Wolf und die Frage, ob die Region Wolf-Erwartungsland ist. Außerdem erfahren Teilnehmer bei einer Wanderung in die Adelegg, was der Klimawandel für die Forstwirtschaft bedeutet.

Ein Abend dreht sich um die Vorsorgemappe – ein wichtiges Thema nicht nur für Senioren. Wer sein Smartphone optimal nutzen möchte, erfährt in einem Einsteigerkurs von den vielfältigen Möglichkeiten. Einen Samstag muss sich freihalten, wer wissen will, wie der gelassene Umgang mit schwierigen Zeitgenossen gelingen kann. An zwei Abenden drehtr sich alles rund ums Kartenspiel Schafkopfen. Interessierte können sich zudem Kenntnisse über „Meal Prep“, dem moderne Vorkochen erwerben. Wie lecker veganes Backen sein kann, lernt man ebenfalls in einem Kurs der vhs Isny. Zum Programm gehört auch ein Vortrag über Bilderbücher und den Umgang mit dem Hausaufgaben-Stress.