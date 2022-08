Im neuen Isnyer Sommerblütenhonig steckt „sehr viel Linde“

Honigliebhaber dürfen sich in diesem Sommer auf reichen Ertrag freuen. Von Montag, 15. August, an ist der Isnyer Sommerblüten erhältlich. Dies teilt Isny Marketing mit. Schon der Ertrag im Frühling sei üppig gewesen, und vom Sommerblütenhonig seien nun auch 100 Gläser befüllt – gesammelt von den Stadtmauerbienen, die den Nektar verschiedener Blüten in den Naturschutzgebieten rund um die Stadt, auf den Bienenwiesen und in Privatgärten finden. Eingesammelt und geschleudert wird der Honig von Stadtimker Franz Pareth. Er weiß, was den Sommerblütenhonig dieses Jahr ausmacht: „Im Sommerblütenhonig steckt dieses Jahr sehr viel Linde drin, die für die charakteristisch helle Farbe und den kräftigen Duft sorgt. Im Geschmack herrscht die blumige Note vor, aber der Honig hat auch eine würzig-kräftige Komponente. Insgesamt ist es ein eleganter Honig mit einem leichten, fruchtigen Aroma.“ Die 250-Gramm-Gläser im schwarz-weißen Isny-Design sind ab 15. August für je 7,50 Euro in der Isny Info im Hallgebäude erhältlich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr.