Im Kurhaus geht es wieder auf „Zeitreise“

Zum fünften Mal präsentiert Alexander Ort mit seinen 4-Taktern am Mittwoch, 2. Oktober, wieder das Bühnenprogramm „Zeitreise“ im Kurhaus am Park. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die auch heuer von Isnyern Handwerksbetrieben und der Volksbank Allgäu West präsentiert wird, bleibt auch in diesem Jahr frei.

Der „Locomotive Breath“ von Jethro Tull mit dem Pianisten Jacek Kintopf wird laut Ankündigung das Intro einläuten. Titel von Elvis, den Beatles, Travelling Willburys, Conny Francis, Roland Kaiser und vielen anderen folgen. Das bunte Programm aus Swing, Rock n´Roll, Rock, Country und Schlager wird in diesem Jahr bereichert mit der Gastgruppe STS-Mania aus Argenbühl. Diese verkörpern das österreichische Liedgut von STS authentisch, heißt es weiter in dem Pressebericht. Eine Cocktailbar wird es auch geben, und das Kurhaus-Team bedient das Publikum mit kleinen Schmankerln sowie Getränken. Da diese Veranstaltung gemäß den Veranstaltern stets voll besucht ist, dürfen auch heuer wieder ab fünf Personen Tische reserviert werden. Diese kann entweder im Kurhausrestaurant erfolgen oder bei Alexander Ort unter der Mobilfunknummer 0178 / 4574754 sowie online unter www.4takter.de, Rubrik Tischreservierung. Reservierte Tische müssen bis 19.15 Uhr belegt sein, ansonsten werden diese weiter gegeben. Beginn ist 20 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Das Programm endet voraussichtlich um 23.30 Uhr, danach gibt es Oldies aus der Dose.