Im Dialog mit Andreas Kuhnlein

Die Ausstellung „Spuren des Menschseins“ in der Städtischen Galerie im Schloss Isny geht mit einem Künstlergespräch zu Ende: Gemeinsam mit Dr. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern, führt der Bildhauer Andreas Kuhnlein am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr durch die Werkschau, die eine Auswahl seiner teils überlebensgroßen, expressiven Holzskulpturen zeigt.

Wer die Städtische Galerie im Schloss betritt, kann die besondere Verbindung wahrnehmen, die den Künstler Andreas Kuhnlein zum Werkstoff Holz hat. Er betrachtet den Baum als wesenhafte Erscheinung und Synonym für den Menschen. Mithilfe der Motorsäge schafft er Holzskulpturen mit zerklüfteter, teils durchlöcherter Oberflächenstruktur, die den symbolischen Blick hinter die Fassade, in die „Innenwelt“, freigeben: „Wichtig sind für mich Thema und Inhalt meiner Arbeit, nicht das Zeigen von spektakulären Schnitttechniken oder das Fertigen von dekorativen Elementen. Viele vermuten ein Spektakel bei der Arbeit mit der Motorsäge. Für mich ist sie ein sensibles Werkzeug und Mittel zum Zweck. Es gibt mir die Möglichkeit, unterschiedliche Gemütslagen relativ schnell umzusetzen und zwingt mich zudem mich auf Wesentliches zu beschränken – nicht mehr und nicht weniger.”

Kuhnleins Ausstellung, die seit Ende Mai in der Städtischen Galerie im Schloss Isny gezeigt wird, setzt sich intensiv mit der Frage nach dem Menschsein auseinander. Das abschließende Künstlergespräch gibt Gelegenheit, die auf den ersten Blick brachial wirkenden Werke, die im nächsten Augenblick zerbrechlich, fast schon fragil erscheinen, gemeinsam mit dem Holzbildhauer zu betrachten. Der Künstler gibt einen umfassenden Einblick in sein Werk, stellt Arbeitstechnik und genutzte Materialien vor, erläutert Themen sowie Motive und beantwortet Fragen der Besucherinnen und Besuchern. Begleitet wird der Rundgang durch die Werkschau von Dr. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger der Bezirks Oberbayern, der im Rahmen der Vernissage bereits in die Ausstellung eingeführt hatte.