Ihre Spendebereitschaft verdient Respekt und Anerkennung

Gemeinderat Peter Manz begrüßte in Vertretung des Bürgermeisters die mit Stichtag 1. April im Jahr 2019 zu ehrenden Blutspender aus Isny und deren Ortschaften. 30 standen auf der Liste, 20 sind zur Blutspendeehrung in den historischen Sitzungssaal ins Rathaus gekommen.

Marion Kolb von der Stadtverwaltung hatte alle Präsente aufgetischt. Für die zehnte Spende eine Urkunde und Ehrennadel, für die 25. zusätzlich eine Flasche Wein, für die 50. und 75. eine Geschenktasche und für die 100. ein Geschenkkorb, sowie einen Riesengeschenkkorb für Spende, der bereits 175 Mal sein Blut gab.

Nicht künstlich herstellbar

Manz dankte allen für die Bereitschaft, das Kostbarste zu geben, das in uns Menschen fließt – das nicht künstlich herstellbare, fundamentale Lebenselixier. Man müsse dankbar sein, wenn man gesund ist und dann auch Blut geben könne. Für die Kranken sei es eine ernste Angelegenheit. Blut sei dann oft die einzige Möglichkeit, Leben zu retten. „Für jeden Menschen kann eine Phase der Dringlichkeit kommen, in der es geradezu zwingend notwendig ist, dass es Menschen gibt wie Sie, die Sie Bereitschaft zeigen zu helfen.“

Manz waren noch ein Anliegen wichtig: die Bitte, weiterzumachen. Der nächste Termin in Isny sei am 9. Januar 2020. Um Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten, sei die Anmeldung via Internet eine ausgezeichnete Möglichkeit. Er fand auch dankende Worte an die vielen DRK-Helfer, die an Spendentagen Nachmittag und Abend opfern, damit die Tage für alle Spender auch zu Terminen guter Begegnungen werden. Wolfgang Dieing gab seiner Freude über die große Zahl der Erstspender Ausdruck: „Wer die Skepsis des ersten Males überwunden hat, der setze auch meist seine Spendenbereitschaft fort.“

„Je frischer desto besser“

Vor allem die Kontinuität der Anzahl der Bluteingänge in der Zentrale sei wichtig. „Das Blut von heute ist morgen oft schon in den Krankenhäusern. Je frischer desto besser.“ Der hohe Blutbedarf sei nicht so sehr, wie landläufig angenommen, nötig für Unfälle in der Ferienzeit. Es seien auch nicht Operationen im Allgemeinen, die heute meist kaum einen größeren Blutverlust verursachen. Es seien vor allem die Tumorbehandlungen, für die es deutschlandweit ausgezeichnete Therapieverfahren gebe. Viel Blut sei während der Chemobehandlung nötig, da in dieser Zeit sei die körpereigene Blutproduktion sehr eingeschränkt sei. Die jeweils benötigten Blutbestandteile könnten nur maximal 30 Tage verwendet werden.

Dieing erwähnte auch, dass es seit dem ersten Blutspendetermin in Isny bis zum Termin in der vergangenen Woche der 148. Termin war, mit insgesamt 52 900 Blutkonserven, die die Blutzentrale Ulm mitnehmen konnte.

Die Geehrten

Zehnmal Blut gespendet haben Peter Clement, Hermann Dilger, Thomas Eberle, Jürgen Eichinger, Brigitte Enderle, Britta Gehrmann, Natascha Haschko, Stephanie Ihler, Klaus Morgen, Hendrik Pfau, Eva Schmitz und Susanne Wetzel-Rauser. 25 Mal gaben Mathias Biggel, Christina Dürr, Angela Epp, Roswitha Eppele, Thomas Fuchs, Hermann Hengge, Annette Höß und Sylvia Kurringer ihr Blut, 50 Mal Edeltraud Hengge, Alexander Ihler, Christian Laib, Reinhold Schädler und Werner Schneider. 75 Mal hat Jürgen Tischer gespendet, runde 100 Mal Günther Badent, Reiner Kraus und Reinhold Stoll. Und stolze 175 Mal – und altersbedingt leider das letzte Mal – gab Horst Bentele sein Blut.