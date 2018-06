Ideen für den Marktplatz zu Papier gebracht

Die Denkbar hat ihre Bestuhlungsaktion des Marktplatzes vom 29. März inzwischen nachbesprochen und ausgewertet, was die Teilnehmer auf extra auf den Tischen angebrachtem Papier hinterlassen haben. Darauf sollten die Isnyer ihre Vorstellungen von der Nutzung des Marktplatzes und der Gestaltung der südlichen Altstadt notieren.

Das Ergebnis leitete die Denkbar an Bürgermeister Rainer Magenreuter, Bauamtsleiter Claus Fehr, Isny-Marketing-Geschäftsführer Thomas Fritz und die Mitglieder des Gemeinderats weiter. Auch der SZ liegt die Auswertung vor, die Denkbar-Mitglied Christoph Eyssel verschickt hat. Stichwortartig ist darin ein „knappes, aber für uns eindeutiges Resümee“ verfasst: „Es sind Stimmen der Bürger quer durch alle Schichten und Altersgruppen, ein Wir-Gefühl macht sich breit, es ist unser Platz, dem Plan, den Platz durch eine Groß-Gastronomie vereinnahmen zu lassen, wird eine Absage erteilt, die Belebung und Gestaltung des Marktplatzes durch die Bürger Isnys ist gewünscht, wird teilweise gefordert.“

Ausführlich wird aber auch aufgeführt, was die Bürger im Einzelnen wollen beziehungsweise nicht wollen. Bei der Architektur und der Bebauung reichten die Wünsche und Ideen von der ablehnenden Haltung gegenüber „hohen Neubauten“ über „Mittelalterdesign“ bis zum „Einbeziehen der Ausgrabungen“. Bei der Nutzung sprachen sich viele gegen eine zweite Brauerei aus – also die Ansiedlung des Barfüßers Allgäu – und gegen ein „riesiges Hotel“. Auch waren Meinungen darunter, die gar keine Gastronomie an dieser Stelle wollen. Ebenso gab es viele Stimmen, die keine 200 Sitzplätze auf dem Marktplatz sehen wollen. Gewünscht werden dagegen flexibler Platz für Märkte, Bäume und Wasserspiele. Oftmals erwähnt wurde auch, dass der Marktplatz vollständig für den Verkehr gesperrt werden sollte. Auch gab es mehrere Einträge, die sich gegen eine Tiefgarage in der Hofstatt aussprechen.

„Isnys Herz sollte der Marktplatz sein, er gehört den Menschen, deren Herz hier schlägt“, lautet ein weiterer Eintrag. Auch „Warnungen“ wurden zu Papier gebracht. „Macht nicht denselben Fehler wie mit dem ,Zumthor’“, heißt es da etwa.