„Ich hoffe, eine erfüllende Arbeitsstelle zu finden“

Das Deutschlandstipendium der Waldburg-Zeil-Kliniken fördert seit dem Sommersemester 2011 mit 300 Euro monatlich Studenten sowie Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Ziel des Gesundheitsverbundes sei es dabei, ihnen Kontakt zur Praxis herzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Oft kämen Stipendiaten in eine der zwölf Einrichtungen zum Praktikum, schreiben hier Projektarbeiten oder beginnen als Trainee nach Abschluss des Studiums. Jasmin Karrer heißt die diesjährige Trägerin des Deutschlandstipendiums. Die Kliniken haben sie interviewt.

Erzählen Sie etwas zu Ihrer Person.

Ich bin 21 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention in Kempten. Derzeit bin ich im fünften Semester, also in der Praxisphase. Ich wurde in Memmingen geboren und bin in Benningen, einem Vorort aufgewachsen. Momentan wohne ich auch zuhause, da sich meine Praktikumsstelle in der Nähe befindet.

Was finden Sie an Ihrem Studiengang besonders toll?

An meinem Studiengang interessieren mich vor allem Themen in Bezug auf die Arbeit mit psychisch Kranken, Suchtkranken und Straftätern. Mit einer dieser Adressatengruppen würde ich auch in Zukunft gerne arbeiten. Hierfür würde ich jedoch zuvor gerne noch einen Master in einem Therapiebereich an mein Studium anschließen.

Waren Ihnen die Waldburg-Zeil Kliniken zuvor schon bekannt?

Von den Waldburg-Zeil Kliniken hatte ich vor meinem Stipendium wenig Kenntnis, die sich auch nur auf Erfahrungsberichte stützte, da mehrere Bekannte dort zur Reha waren. Ich freue mich aber sehr darauf mehr von den Kliniken zu sehen und zu erfahren!

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Für meine persönliche Zukunft hoffe ich, dass ich eine erfüllende Arbeitsstelle finde.