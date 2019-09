„Ich hab die hübsche Berlinerin gleich angebunden“

Jeden Samstag wird bei Lehenbergers mit allen Kindern und Enkeln gemeinsam gefrühstückt. „Das war schon immer so“, sagt die heutige Oma. Und einmal im Jahr gibt es ein großes Familientreffen, Berliner und Isnyer Verwandtschaft sind dann zusammen. „Auch das ist schon, seit wir zusammen sind, also seit 60 Jahren.“ Nun ist am standesamtlichen 60. Hochzeitstag zwar der Isnyer Bürgermeister zum Gratulieren gekommen. Das große Familienfest findet aber erst am Tag der Wiederkehr der kirchlichen Hochzeit statt, im Oktober.

Der Familienzusammenhalt scheint bei Lehenbergers noch gut zu funktionieren und wohl auch allen gut zu tun. Je weiter die Verwandtschaft voneinander entfernt lebt, umso wichtiger seien solche regelmäßigen Treffen. Beim Besuch von Rainer Magenreuter waren nur Isnyer Freunde zugegen, um zu gratulieren. Der Bürgermeister überbrachte dem Jubelpaar die Glückwünsche der Stadt.

Georg Lehenberger ist Isnyer seit seiner Geburt. Sein Vater war Schlossgärtner in der Gärtnerei zwischen Schlossgraben und Kastellstraße. Dort seien drei Gewächshäuser gestanden und Blumen- und Gemüsebeete bis vor ans Haus am Schultesberg, dem heutigen Parkplatz des Altenhilfezentrum. Nach der Schule machte Lehenberger eine Gärtnerlehre in Wangen. Anschließend wurde er dem Allgäu für kurze Jahre untreu, fand Anstellung als Geselle in der Wilhelma, um dort noch möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Mit dem Meisterbrief in der Tasche kam er aus Stuttgart zurück in die Schlossgärtnerei der Eltern.

Die Berlinerin Christa wurde nach der Haushaltungsschule zum Praktikum in die „Hustenburg“ geschickt, die heutige Rehaklinik Überruh. Schon am vierten Tag im Allgäu begegneten sich Christa und Georg auf einer Hochzeit von Angestellten der Gärtnerei und aus der Überruh. „Ich hab die hübsche Berlinerin gesehen und auch gleich a bissle angebunden“, gesteht der heutige Senior und greift verliebt nach der Hand seiner Frau. Das sei im März 1959 gewesen, am 25. September des Jahres hätte man schon geheiratet, zwei Wochen später ging es dann in die Georgskirche. „Dass ich evangelisch war und das auch bleiben wollte, das sei bei den Eltern Lehenberger damals gar nicht so leicht durchzusetzen gewesen.“

1963 haben die beiden jungen Eheleute das Land gegenüber der ehemaligen Jugendherberge gekauft, ganz klein mit einer eigenen Blumengärtnerei begonnen und im Laufe der Jahre bis zu zwei Glashäusern und fünf Folienhäusern erweitert. Das Blumengeschäft im Untergeschoss im Hirsch am Marktplatz hat Georgs Zwillingsschwester geführt. Über 40 Jahre lang waren sie eine echter Familienbetrieb – und haben nebenher noch vier Kinder großgezogen.

Was man verdient hat, hätte man wieder in den Betrieb hineingesteckt, sagen die beiden Eheleute rückblickend. Nach 40 Jahren hätte man altershalber die Gärtnerei geschlossen und vor wenigen Jahren das Anwesen auch verkauft.

Voller Dankbarkeit blicken die beiden Eheleute zurück und sagen gemeinsam, dass sie es noch mal miteinander wagen würden. Und wenn alle vier Kinder und die vier Enkel mit Oma und Opa um den Tisch sitzen, dann ist dem Glück offenbar nichts mehr hinzuzufügen.