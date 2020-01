Wenn Alwine Immler von „ihrem Berg“ erzählt, wird es ruhig am Tisch. Erinnerungen tauchen auf, Erlebnisse aus den vergangenen 60 Jahren werden lebendig. Der Iberg in Riedholz bei Maierhöfen ist für die Liftbesitzerin nicht nur einfach ein Skihang. „Ich liebe den Iberg. Der gehört halt einfach dazu; zu unserer Familie“, schwärmt sie mit Leuchten in den Augen. So setzt sie sich auch weiter konsequent über die wirtschaftlichen Argumente ihrer Söhne Franz und Ralph hinweg. Hohe Reparaturkosten und schneearme Winter machen den Betrieb eher zum Minusgeschäft.

Alois Prinz’ Aufzeichnungen der Betriebsstunden machen es deutlich. Seit 1974 erfasst der ehemalige Betriebsleiter die Zahlen: Zwischen 1974 und 1989 gab es ebenfalls schneearme Winter wie jetzt – aber auch eine Spitze mit 750 Betriebsstunden. Das gibt es schon lange nicht mehr. Mit maximal knapp über 300 Stunden sei heute zu rechnen – wenn es gut läuft, seit den 1990er-Jahren „eher rückläufig“, sagt Prinz.

Er muss es wissen. Der heute 84-Jährige ist mit dem Lift aufgewachsen. Wohnhaft direkt am Hof unterhalb des Ibergs, hat er sich seit Beginn um Piste, Parkplätze, Bewirtung und vieles mehr gekümmert. Mittlerweile hat sein Schwiegersohn Thomas Rudhart mit Unterstützung seiner Frau Evi die Betriebsleitung übernommen. Sie sorgen dafür, dass alles läuft, gemeinsam mit Mathias Vogel, der als kleiner Junge mit Kartenknipsen angefangen hat. Später durfte er Liftbügel reichen, heute sorgt der 26-Jährige mit der großen Pistenraupe nachts dafür, dass die Wintersportler einen einwandfreien Hang vorfinden. „Dabei kann ich noch nicht mal Skifahren“, erzählt er lachend.

Wegen des steilen Gefälles benötige der Hang sehr viel mehr Schnee als Skihänge in der Umgebung. Eine Beschneiung kommt für die Familie Immler nicht in Frage. Schmunzelnd bezeichnen sie ihren Berg als „ökologischen Skihang“. Ökologisch nicht nur deshalb, weil die Liftanlage mit Strom aus Wasserkraft des Eistobels versorgt wird. „Wir können stolz behaupten, eine der wenigen Skihänge ausschließlich mit Naturschnee zu sein“, sagt Franz Immler und fügt lachend hinzu: „Sofern es überhaupt schneit“.

Der Iberg blickt in dieser Saison auf eine 60-jährige Geschichte zurück. Und auf zahlreiche Erlebnisse. Bei den Isnyern ist und war der Iberg schon immer fester Bestandteil des Winters. „In der Mittagspause sind wir kurz raus zum Skifahren an den Iberg und dann in Skiklamotten im Mittagsunterricht gesessen“, erzählt ein guter Freund von Ralph Immler begeistert. Heimat, Nachbarschaft und Kindheit sind nur ein paar der Schlagwörter, die fallen, wenn man bei wintersportbegeisterten Einheimischen nachfragt, was sie mit dem Iberg verbinden.

Doch wie kam es dazu, dass eine Isnyer Familie einen Lift in der Gemeinde Maierhöfen baut? Alois Prinz erinnert sich an die Anfänge: Ab 1949 wurden die Skifahrer mit einem Schlittenlift hochgezogen. Der TÜV bereitete dem Lift dann nach zehn Jahren ein Ende: „Zu gefährlich“. Die Gemeinde kam mit der Anfrage auf die Familie Immler zu, einen neuen Lift an den Hang zu bauen, der zu Teilen drei Landwirten aus Schönau gehört.

1959 wurde hier der erste Schlepplift Oberschwabens gebaut – Eine Attraktion, die Busse voller Leute anzog, erinnert sich Prinz. Für ihn bedeutete das jede Menge Arbeit: Parkplätze mussten geräumt, Pisten gewalzt, eine Bewirtung auf die Beine gestellt werden. Und eine Einweisung gegeben werden, wie denn so ein Schlepplift überhaupt funktioniert. „Die wollten sich immer auf den Bügel setzen“, erzählt Prinz lachend. Durch den Bau eines zweiten Lifts am etwas flacheren Stück links am Hang konnte ab 1969 auch eine ganze Familie hier einen Skitag verbringen.

Ihre Leidenschaft und den Pioniergeist in Sachen Skilift bewies Alwine Immler bereits an der Felderhalde. Ob man den Hang denn nicht beleuchten könne, fragte sie eines Tages die erstaunten Elektriker. Die erste Flutlichtanlage Deutschlands sei schließlich an der Felderhalde entstanden.

An die Stadt Isny wurde der Felderhaldelift im Jahr 2000 verschenkt. Seitdem konzentriert sich die Familie Immler auf die Liftanlage am Iberg. Hier fanden früher nicht nur die berühmt-berüchtigten Stadtmeisterschaften statt, sondern auch Deutsche Meisterschaften, die letzte 1979 – im Skisprung, auf der hölzernen Schanze, die neben dem Lift stand und mitunter über 40 000 Besucher anzog.

„Mit 100 Jahren fahr’ ich hier noch Ski“, sagte Alwine Immler damals mit voller Überzeugung. Die Krankheit ihres mittlerweile verstorbenen Mannes, Dr. Franz Immler, und die zuvor damit verbundenen Auslandsaufenthalte den Winter über hätten sie leider das Skifahren aufgeben lassen. Trotzdem sei sie immer noch gerne hier draußen.

Der Hang ist Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Um 9 Uhr auf die frische Piste und anschließend bei einem Getränk und etwas zu essen mit Freunden die Sonne genießen. Im Ibergstüble, der kleinen Gastwirtschaft, wurde damals schon „Après-Ski“ gelebt. Auch wenn es den Begriff so nicht gab. Bis 1972 konnten sich in der Stube des Prinz-Hofes Skifahrer und Mitarbeiter aufwärmen, stärken und „hocke bleibe – mei, war des g’miatlich dort, mit dem alta Kachelofa“, schwärmt Alwine Immler. So manch gesellige Stunden hat das Iberg-Team dort verbracht. Bis 1974 konnten sich Skifahrer auch an „Frau Holles Bus“ und einer Schneebar stärken. Seit diesem Jahr ist Mia Preuß neue Pächterin des Ibergstübles: Neue Küche, frischer Anstrich und gutes Essen sollen nicht nur Wintersportler anlocken.

„Wenn du diesen Hang fahren kannst, kannst du in jedes große Skigebiet“, spornen Eltern ihre Kinder seit jeher an. Mit dem Kinderhang, den zwei anspruchsvollen, steileren Pisten und der inoffiziellen Waldabfahrt ist der Iberg ein „Mini-Skigebiet“, ganz ohne Stau zu erreichen.

Ohne Stau kam auch Anton Kulmus aus Eisenharz zum Skifahren hierher – mit dem Fahrrad. Der heute 84-Jährige radelte in seiner Jugendzeit von Eisenharz mit Skiern bepackt nach Riedholz, erzählt er. Geld für eine Liftkarte hatte er nicht. So lief er den Berg zu Fuß hinauf, die Zeit habe meist nur für eine Abfahrt gereicht, bevor er wieder heimradelte. „Aber das war es wert“, erinnert sich Kulmus.

Mit dem Fahrrad reist heute keiner mehr an. Zum 60-jährigen Bestehen wünschen sich die beiden Familien Immler und Prinz/Rudhart vor allem „viel Schnee“ und „viele Leit“. Spezielle Jubiläums-Angebote sind vorbereitet, auch ein Fest mit Zeitrennen ist in Planung. „Man weiß ja nie, ob der Klimawandel noch ein Jubiläum in zehn Jahren ermöglicht“, sind sich alle einig. Und hoffen 2020 auf möglichst viel Schnee, wie in all den Jahren zuvor.