Sommer, Sonne, Vereinsfeier – besser hätte es für die „Gartenfreunde Adeleggblick“ nicht laufen können: Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich am vergangenen Sonntag Mitglieder und Interessierte in der Anlage an der Kemptener Straße, um das 75-jährige Bestehen des Vereins gemeinsam zu feiern. Vorstand Ralf Volker Nitsch nebst Gattin Simone freuten sich sichtlich über jeden Gast.

Die beiden Hobby-Gärtner haben seit 2014 eine eigene Parzelle – und seit vergangenem September auch die Vorstandschaft übernommen. Mit viel Engagement und Leidenschaft möchten sie der Anlage und dem Verein wieder zu mehr Zusammenhalt und – ganz praktisch – einem neuen Vereinsheim verhelfen.

„Bis zu 15 Stunden arbeitet jeder von uns in der Woche hier in der Anlage“, erklärt Simone Nitsch. Sie war vor knapp vier Jahren auch die treibende Kraft, als das Ehepaar sich für eine eigene Parzelle entschied. „I hab ja eigentlich nie einen Garten wollen“, lacht Ralf Nitsch, „und jetzt bin ich der Vorstand von dem Verein. Ich bin da einfach im Lauf der Jahre reingewachsen.“

Der Wunsch nach Veränderungen in der Anlage habe sie angetrieben, erklärt das Paar pragmatisch. „Und dann muss man halt auch was tun!“ stellen die Nitschs fest. Deshalb sei er oft auch zu Hause damit beschäftigt, sich um das neue Vereinsheim zu kümmern, das sich seit mittlerweile 2012 im Bau befindet. Dafür hegt Nitsch auch Visionen: „Hier sollen in der Zukunft öffentliche Vorträge stattfinden zu Themen wie ‚Richtiger Obstbaum-Schnitt‘ oder ‚Die Rolle der Bienen in der Natur‘. Ein Begegnungsort soll hier entstehen, das ist uns wichtig.“

Da der finanzielle Rahmen, in dem sich der Verein bewegen kann, nicht sehr groß ist, muss gespart werden. Das bedeutet im Klartext: Nitsch sucht im Internet nach gebrauchten Fenstern, Türen und Spielgeräten für die Kinder. Er fährt bis nach Ravensburg, um Haus-Teile günstig besorgen zu können.

Übrigens: Derzeit sucht der Verein noch nach einem krummen Baumstumpf oder -stamm, der auf der Wiese vor dem Vereinsheim den Kindern als Kletter- oder Schnitzmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden kann. Denn die Kinder, deren Eltern oder Großeltern in der Anlage eine Gartenparzelle haben, verbringen gerne hier ihre Freizeit, wie auch der kleine Julian bestätigt. Seine Eltern haben vor einem Jahr eine der insgesamt 23 Parzellen bezogen.

Darüber freut sich Ralf Nitsch natürlich sehr, denn er betonte in seiner Festrede, wie prägend lebensnahe Strukturen gerade für Kinder, und wie wichtig die Nähe zur Natur und der biologische Landbau für die Gesellschaft seien. Und der stellvertretende Bürgermeister Peter Clement ist sich ebenso sicher: „Die Schrebergarten-Idee ist so aktuell wie nie zuvor!“

Auch Passivmitglieder sind bei den „Gartenfreunden“ willkommen. Wer keine eigene Parzelle hat oder noch auf der Warteliste steht, kann gegen 20 Euro Monatsbeitrag einen großen Beitrag zum Erhalt und zur Zukunftsfähigkeit der Anlage beisteuern. Außerdem erhalten passive Mitglieder neben einer monatlich erscheinenden Fachzeitschrift jederzeit eine kostenlose Gartenfachberatung, was für heimische Hobbygärtner genauso interessant sein dürfte wie für Schrebergarten-Besitzer.