HVW-Grundschulaktionstag findet auch in den Grundschulen Isny und Neutrauchburg statt

Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ fand am Freitag, 15. Oktober 2021 der „Grundschulaktionstag“ statt. Auch in Isny beteiligen sich etwa 100 Zweitklässler, die von den Mitgliedern der Handballabteilung des TV 1846 Isny und ihren Lehrern betreut wurden. „Dass wir am Grundschulaktionstag so viele Kinder erreichen und sie in spielerischer Form den Handballsport kennenlernen können, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue“, betont HVW-Präsident Hans Artschwager (Hildrizhausen). Deshalb dankt er allen beteiligten Schulen und „ganz besonders unseren Vereinen, die an diesem Vormittag ehrenamtliches Personal stellen und den Tag gemeinsam mit den Schulen organisieren und durchführen“.