Hungerfreies Weihnachtsfest für Tausende Menschen

Wie jedes Jahr seit 2002 hat das Hilfsprojekt Mariphil auch im Corona-Winter 2020 wieder um Spenden für die Aktion Reissack gebeten. Wie die Veranstalter mitteilen, durchbrach die Aktion schon im Jahr 2019 mit 101,5 Tonnen gespendetem Reis erstmals die Schwelle von 100 Tonnen. Auch in diesen schweren Zeiten hatten die Menschen ein großes Herz. Es wurden insgesamt 145,9 Tonnen Reis gespendet und verteilt. Das waren für geschätzt 48 000 bedürftige Menschen für circa zehn Tage genügend Reis für den täglichen Bedarf, heißt es in der Pressemitteilung.

Große Versammlungen zur Ausgabe seien in diesem Jahr jedoch nicht möglich gewesen. Anders als in normalen Jahren musste der Reis nach den strengen Hygiene-Vorgaben und in Absprache mit den örtlichen Behörden durch insgesamt vier kleinere Teams direkt zu den Menschen gebracht werden. Die bedürftigen Familien wurden schon im Vorfeld ausgesucht, registriert und auf einer Liste geführt. Dies macht die Verteilung so auch jederzeit nachvollziehbar und transparent. Das Mariphil-Reissack-Team unter der Leitung von Isabel Riester, die trotz der großen Herausforderungen die Aktion vor Ort auf den Philippinen leitete, konnte im Zeitraum zwischen Anfang November bis Mitte Januar alle Reisspenden verteilen.

Auch der Versand der Briefe an die Reissackspender werde dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Die Preise für den Versand eines Briefes waren auf den Philippinen mit 120 Pesos für einen Brief gut doppelt so hoch, wie im Vorjahr. Deshalb brachte Isabel Riester kurzerhand die bis Mitte Dezember angehäuften insgesamt circa 40 Kilogramm schweren Briefe im Reisegepäck mit nach Deutschland. Diese wurden dann von hier aus versendet. Bei mehr als 2000 Briefen eine Herausforderung für das Team in Deutschland.

Die restlichen Briefe wurden Ende Januar mit einen „Express-Paket“ von den Philippinen für die Versendung in Deutschland geschickt. Angekommen sind sie jedoch erst am 17. Februar und wir werden sie nun an die Spender versenden“, so der Vorstandsvorsitzende.