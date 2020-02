Hubert Jägers Filmabend zur Schlacht am Buchenberg im Paul-Fagius-Haus

Bei ihrem nächsten Treffen am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr im Paul-Fagius-Haus zeigt die Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege den Film des Isnyers Hubert Jäger über die Schlacht am Buchenberg. Mehr als 100 Buchenberger hatten sich als Schauspieler und Komparsen zur Verfügung gestellt, um die im Jahr 1460 ausgetragene Schlacht zwischen dem fürstäbtlichen Kemptener Heer und angeheuerten Schweizer Söldnern nachzustellen. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam, wie die Schlacht verlaufen ist und welche Folgen ihr Ausgang für den streitbaren Fürstabt hatte, wird laut Ankündigung in dem Filmvortrag in Wort und Bild eindrücklich vermittelt.