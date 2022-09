„Hospizlicht – Sterben ist eine Zeit des Lebens“

Die Hospizgruppe Isny-Argenbühl beteiligt sich im Rahmen des Welthospiztages am Samstag, 8. Oktober, an der Hospizlicht-Aktion im Kreis Ravensburg. Die Aktion will in besonderer Weise auf die Hospizidee aufmerksam machen. „Uns liegen die Menschen am Herzen, die allzu leicht vergessen werden. Wir versuchen schwerkranke Menschen bestmöglich zu unterstützen, ihnen Zeit zu schenken und einfach da zu sein. Niemand will einsam leben, warum sollten wir dann einsam sterben?“, heißt es aus der Hospiz-Gruppe.

An diesem Tag soll ein Zeichen der Solidarität mit Schwerkranken und Sterbenden sowie deren Angehörigen gesetzt werden, die sich zu Hause, in Pflegeheimen oder Hospizen auf den nahen Tod vorbereiten. Dazu soll an diesem 8. Oktober in den Fenstern am Abend ein Hospizlicht brennt. Die Kerze trägt einen Spruch von Franz von Assisi: „Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden“.

Gegen eine kleine Spende können diese Hospizlichter am Sonntag, 2. Oktober, jeweils nach den Gottesdiensten um 10.30 Uhr in der Nikolaikirche und in St. Georg und Jakobus erworben werden, ebenso am Donnerstag, 6. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Isny.