Hohes Maß an musikalischer Klangschönheit

Der Wiener Klassik und deutschen Romantik verpflichtet hat sich das Hyperion-Trio in seinem Gastauftritt am Samstag im Isnyer Refektorium.

Mit Klaviertrios von Joseph Haydn, Robert Schumann und Johannes Brahms haben sie dem Publikum im Rahmen der Konzertreihe Klavier Plus einen hochkarätigen kammermusikalischen Abend bereitet. Die Dynamik ihres Zusammenspiels, die pulsierende Emotionalität und Klangschönheit standen im Mittelpunkt.

Es sei ihr eine große Freude vor so einem konzentrierten Publikum in so einem traditionsreichen Raum zu musizieren. Die Freude stand der Cellistin Katharina Troe nicht nur nach dem Auftritt ins Gesicht geschrieben, sondern auch während des Spiels wirkte ihre Mimik locker und gelöst.

Harmonische Klangfarbe

Was mit zum Eindrücklichsten dieser Formation gehört, ist die weiche harmonische Klangfarbe. Gleich, ob es sich dabei um Haydns stimmungsvoll melodisches C-Dur-Klaviertrio Nr. 27, Schumanns lebhaft-inniges und nicht zu rasches F-Dur-Klaviertrio Nr. 2 oder Brahms´ emotional aufgeladenes C-Dur-Klaviertrio Nr. 2 handelt.

Ihre beseelte Interpretation stellt von der ersten Note an klar, dass jedes Instrument seinen Platz einnimmt, was den Zuhörern im nahezu ausgebuchten Saal eine exzellente Durchhörbarkeit versprach. Hoch rhythmisiert und nach vorn drängend, mal beinahe volkstümlich und tänzerisch gebärdet sich das Allegro in Haydns Klaviertrio aus dem Jahr 1795, als er zum zweiten Mal in England weilte.

Emotionale Mitteilungsgewalt

Hagen Schwarzrocks zupackender, etwas dramatisierender Klavierpart leitet das nachfolgende Andante ein, das sogleich wieder variantenreich das Thema wandelt. Jeden Moment sind die drei Interpreten präsent. Das Streben nach polyphoner Durchhörbarkeit und Entdeckerfreude zu wecken, sind Ziele ihres Schaffens. „Das Wundern über die große Menschlichkeit der Komponisten-Granden, ihre technische Meisterschaft und emotionale Mitteilungsgewalt“ treibt das 1999 von Violinist Oliver Kipp gegründete Ensemble an.

Zum nach vorn preschenden Presto-Finale, das bei allem Tempo punktgenaues Spiel verlangt, und zu einem angespannten fordernden „Sehr lebhaft“ in Schumanns Klaviertrio op. 80 überleitet. In starker Verdichtung bringen sie das Gefühl eines Bedrängtseins zum Ausdruck, welches die Streicher kräftig steigern, um sogleich wieder in einen besonnenen Modus überzuwechseln.

Das menschlich Existenzielle

Sinfonischer Charakter verschafft sich immer mehr Raum, das menschlich Existenzielle betonend. Damit erlangen sie eine gewaltige Klangstärke bis hin zu stürmischen Ausmaßen. Dennoch, ihr Zusammenspiel gerät keine Sekunde in Bedrängnis, wenn im Folgenden „Mit innigem Ausdruck“ liedhafte Passagen einfließen. Das Klavier einen vermittelnden Part zwischen den dialogisierenden Streichern einnimmt. „Es gehört zu den Stücken Roberts, die mich von Anfang bis zum Ende in tiefster Seele erwärmen und entzücken“, schreibt Clara Schumann 1849.

Komplex aufeinander abgestimmte Mischklänge aus beflügelnd und zerrissen, gewitterhaft und explosiv leiten über zu Brahms Klaviertrio op. 87 aus dem Sommer 1882. Als „prachtvolles Werk“ erlebte es Clara Schumann, aber nicht nur. Wie sich da immer ein Motiv aus dem anderen blättere als besonderes Charakteristikum, das das Trio herausarbeitete. In aufbrausenden Passagen bis an die Schmerzgrenze, abgelöst von kleinen Kadenzen, Generalpausen oder träumerischen Arpeggi.

Elegisch-poetische Phrasen

Dem Trio geht bei diesen tonalen Zerreißproben nie die Einheit verloren. Das sind Momente großartiger Ausdruckskraft und Spielfreude, die sich im Andante zu elegisch-poetischen Phrasen aufmachen. Hervor sticht das Scherzo mit seinem für den Pianisten fordernden leggiero-Anschlag, wonach die Streicher in weit ausholende Bögen übergehen und zu einer lieblichen Melodie anheben. Mit einer Zugabe – ein Fandango des spätromantischen Leipzigers Carl Reinecke – klang dieser herausragende Abend aus.