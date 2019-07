Hoher Besuch kündigt sich beim Frauennachmittag auf dem Isyner Kinderfest an

Es wird gesungen, gelacht, getanzt – wer kann und mag auch auf den Bänken. Am Kinderfestsamstag dürfen Frauen am Frauennachmittag im Weinzelt wieder für ein paar Stunden unter sich sein. „Eine lockere Atmosphäre mit Stil“, so beschreiben Sibylle Lenz, Monika Hodrus und Claudia Nägele-Hall die Stimmung. Das Organisationsteam ist in den letzten Vorbereitungen. Die Musiker der Band „Die 4 Takter“ sorgen für die richtige Tanz-Musik. Sie sind übrigens die einzigen Männer, die sich im Zelt aufhalten dürfen. Freundlich aber bestimmt werden Männer und Kinder am Zelteingang abgewiesen. „Mittlerweile ist die Akzeptanz größer geworden und nur Einzelne können von Versuchen reinzukommen nicht absehen“, schmunzelt Nägele-Hall.

Die Zahl der Besucherinnen und die großzügige Unterstützung, die das Team durch die Festwirte Familie Zehrlaut und Gärtnerei Gutmayr erfahren, bestätigt ihr Engagement. „Ich hatte den Eindruck, dass es einige Frauen gibt, die ohne Begleitung nicht aufs Kinderfest gehen möchten. Sich alleine irgendwo dazuzusetzen traut sich nicht jede Frau“, erklärt Lenz ihre Idee. Mit dem Frauennachmittag wurde ein Rahmen geschaffen, in dem Frauen aller Generationen ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen und unter sich feiern dürfen. Mit den drei Hopfenhoheiten aus Tettnang und der Käsekönigin kommt sogar „hoheitlicher“ Besuch ins Weinzelt.

Der soziale Aspekt ist ebenso Bestandteil wie das Feiern. Wie jedes Jahr wird an dem Nachmittag für einen guten Zweck gesammelt: Lucas Pfeiffer von der Freiwilligen Feuerwehr Isny darf die Spende in Empfang nehmen. „Unsere Feuerwehr hat in diesem schneereichen Winter so viel Außerordentliches leisten müssen. Das möchten wir honorieren“, begründet Lenz die Wahl.