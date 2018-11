„Hock di na“ - In Beuren gibt es jetzt ein Mitfahrerbänkle

Wer auf dem Lande wohnt und keinen fahrbaren Untersatz besitzt, ist oftmals aufgeschmissen und muss schauen, wie er von A nach B kommt. Dem soll künftig mit der Errichtung eines Mitfahrerbänkles abgeholfen werden. Eine derartige, neue Mobilitätssäule befindet sich seit Kurzem am Ortsausgang der Gemeinde Beuren und in Richtung Isny. Gefertigt, gleichzeitig verziert mit dem Spruch „Hock di na“ sowie aufgestellt wurde das Mitfahrerbänkle von Bauhofmitarbeiter Rudolf Dilger.

Und so funktioniert’s: Personen, die mitgenommen werden möchten, warten auf dem Bänkchen und sollten signalisieren, dass sie kostenlos mitfahren möchten. Dabei handeln die Mitnehmer freiwillig und auf eigene Gefahr sowie ohne Gewähr.

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich, die erstmals von dieser Idee als Ausschussmitglied im Fachausschuss ländlicher Räume und regionale Entwicklung des Deutschen Landfrauen Verbandes gehört habe, erklärte: „Ein Mitfahrerbänkle in Beuren zu errichten, um die Mobilität im Dorf auszubauen ist mir schon lange im Kopf herum gegangen.“ Unterstützt habe sie Anita Gösele von der Stadtverwaltung Isny. „Zunächst musste ich ein Grundstück suchen, aber auch verkehrsrechtliche Dinge klären“, so die Ortsvorsteherin. „Das ist nicht selbstverständlich“, bedankte sich Ulrich bei den Mitgliedern des katholischen Kirchengemeinderates für die unkomplizierte und kostenlose zur Verfügungstellung des Platzes.

Mit der Schaffung des Mitfahrerbänkles wünscht sich die Ortsvorsteherin nicht nur mehr Mobilität in Beuren, sondern hofft darauf, dass das gegenseitige Miteinander innerhalb der Gemeinde gestärkt wird. Ähnlich sieht das auch Dilger: „Viele Leute im Dorf kennen sich schon gar nicht mehr. Vielleicht können wir mit der Aktion gute Gespräche oder neue Kontakte schaffen, denn während einer Fahrt wird immer geredet, das ist ganz normal.“ Die Chefin der Gemeinde hofft auf eine gute Resonanz in Beuren und erklärte: „Sollte das gut angenommen werden, denke ich darüber nach, ein weiteres Bänkchen in die gegengesetzte Richtung, aufstellen zu lassen“.