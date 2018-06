Hochwertige Konkurrenz im Skatepark

Im Skatepark in Isny hat am vergangenen Wochenende wieder ein Contest stattgefunden, ein buntes Skateboarder-Treffen sogenannter „Locals“ und Skatern aus der Umgebung. Bei herrlichem Wetter boten die 16 Teilnehmer den zahlreichen Zuschauern ein Spektakel, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Organisiert und betreut wurde das Event vom Team Jugendarbeit Isny in Zusammenarbeit mit Jugendlichen des Beteiligungsprojekts „Urban Isny – die Jugendkarte“. In zwei Altersgruppen traten die Teilnehmer am Skatepark am Schulzentrum an, um sich in ihrem Können zu messen. Jeder Skater bekam zehn Minuten lang die volle Aufmerksamkeit des Publikums und der beiden „Judges“, um seine besten Tricks zu zeigen. Letztendlich konnten sich Topfavorit Tobias Engstler (Sieger Gruppe A, über 16 Jahre) und Kian Seifert (Sieger Gruppe B, unter 16 Jahre) in ihren jeweiligen Altersgruppen durchsetzen.

Musikalisch abgerundet wurde der Contest von DJ Seby Garofalo, der auch bei der Aftershow im Jugendzentrum Go-In auflegte.