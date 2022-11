Hitzige Diskussion über Kindergartengebühren

Die Stadt Isny plant eine Neustrukturierung der Kindergartengebühren, die mit teilweise massiv erhöhten Beiträgen verbunden sein könnte. Als die Pläne der Verwaltung die Eltern erreichen, ist die Aufregung groß, der Redebedarf auch. Am Mittwochabend trafen sich deshalb auf Einladung des Gesamtelternbeirats aller Isnyer Kindergärten (GEKI) und der Elternbeiräte der katholischen Kindergärten interessierte Eltern mit politischen Entscheidern zu einem Informationsabend. Die Diskussion verlief, wie zu erwarten, hitzig.

Ende Oktober machte ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Arbeitspapier in Isny die Runde, für das Fachbereichsleiterin Alexandra Kneisle von der Stadtverwaltung verantwortlich ist. In dem Papier stehen Überlegungen, wie die Stadt die Betreuungsgebühren in Krippen und Kindergärten neu strukturieren will. Dabei soll einerseits die Gebührenordnung vereinfacht werden, andererseits sollen in allen Einrichtungen die Öffnungszeiten und die Preise vereinheitlicht werden.

Diskutiert wurde das Papier zunächst im paritätischen Kindergartenausschuss, in dem auch Vertreter des GEKI sitzen. Bei diesen, allesamt Eltern mit Kindern in verschiedenen Einrichtungen, schlugen die Pläne der Stadtverwaltung ein wie eine Bombe. Denn die Änderungen sehen vor, dass sich Beiträge teilweise um mehrere Tausend Euro im Jahr erhöhen könnten. Besonders davon betroffen wäre die Ganztagesbetreuung, für die die Betriebskosten sehr hoch sind.

Alle Fraktionen schicken Vertreter

Am Montag tauchen GEKI-Vertreterinnen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung auf, um die Stadträte und die Verwaltung mit Nachdruck auf eine Informationsveranstaltung am Mittwochabend im katholischen Gemeindehaus St. Michael hinzuweisen. Die Botschaft, die Sabrina de Kruyff übermittelt, kommt an. Zwei Tage später sind nicht nur etliche Eltern zugegen, als der GEKI die Pläne der Stadtverwaltung ausbreitet, sondern auch Vertreter aller vier Gemeinderatsfraktionen.

Dass das Rathaus die Sache ernst nimmt, zeigt, wen sie in Vertretung der verhinderten Alexandra Kneisle schickt: Bürgermeister Rainer Magenreuter. Der sagt zwar, dass es Menschen gebe, die sich besser mit dem Thema auskennen, hat sich aber ganz offensichtlich gut vorbereitet. Bevor er zu Wort kommt, bringt der GEKI um die Vorsitzende Dagmar Frick und Marja-Lisa Sauter alle auf den aktuellen Informationsstand.

Das ist eine traurige Rechnung, sagt Sauter an einer Stelle, als sie aufzeigt, was anhand der neuen Berechnungen passieren könnte.

Wer sein Kind mehr als 35 Stunden in der Woche betreuen lassen wolle, müsse von starken Erhöhungen ausgehen. Anhand vieler Beispiele zeigt Sauter auf, dass das Angebot in umliegenden Städten und Gemeinden künftig viel besser sein würde als in Isny, sollten die Preiserhöhungen tatsächlich kommen. Auch auf Bayern verweist sie, wo Kinderbetreuung vom Land noch einmal extra bezuschusst wird.

Aus den Reihen der anwesenden Eltern kommen viele Beiträge, es wird hitzig diskutiert. Immer wieder kommt das Argument, dass die Belastungen angesichts diverser Krisen gerade sowieso schon sehr hoch seien. „Wie sollen wir das alles bezahlen?“, heißt es in einer der Wortmeldungen. Auch an die Familienfreundlichkeit, mit der die Stadt Isny gerne wirbt, wird erinnert. Debattiert wird auch über Sinn und Unsinn der Einkommensstufen, nach denen Beiträge im Moment erhoben werden.

Als Frick eine Stichprobe macht, wer zur obersten gehört (50.000 Euro Bruttoeinkommen des gesamten Haushalts), gehen nahezu alle Hände hoch. Daran sollte die Stadt auch etwas ändern, ist der Tenor. Heißt: Die höchste Einkommensgruppe solle möglichst höher angesetzt werden. Angeregt wird auch, die Unterteilung ganz abzuschaffen.

Mitten im Meinungsfindungsprozess

Magenreuter bleibt, trotz teilweise heftiger Vorwürfe, ruhig und nimmt sachlich Stellung. Er verweist darauf, dass in dieser Sache längst nichts entschieden sei. Vielmehr stelle das Arbeitspapier eine Diskussionsgrundlage dar. Ihm zur Seite springen auch die anwesenden Stadträte wie Wolf-Dieter Massoth (SPD), Silvia Ulrich (CDU) und Miriam Mayer (FW).

Für die Grünen sind Claudia Müller und Jürgen Ziegler zu der Veranstaltung gekommen. „Wir sind mitten im Meinungsfindungsprozess“, sagt etwa Mayer. Alle verweisen auf den kommenden Montag, an dem der Verwaltungsausschuss sich nichtöffentlich mit dem Papier beschäftigen werde.

Magenreuter betont, dass die Kindergartengebühren in Isny „bisher teilweise extrem günstig“ seien. Der Anteil der Eltern an den Gesamtkosten, sei weit unter dem, was allgemein empfohlen werde. Anstatt maximal 20 Prozent seien es in Isny nur zwischen acht und zwölf Prozent. „Es wird und es muss teurer werden“, verdeutlicht Magenreuter deshalb.

Auf den Zeitpunkt inmitten zahlreicher Krisen angesprochen, sagt der Bürgermeister, dass die Neustrukturierung schon seit Jahren fällig sei. Entgegen kommt er den Eltern bei der Frage nach den Einkommensstufen: „Da rennen Sie bei mir offene Türen ein.“ Wenn es nach ihm ginge, könnte die Einkommensabhängigkeit gerne aufgelöst werden.

Eine gewisse Fassungslosigkeit

Nach knapp zwei Stunden sind die Argumente ausgetauscht. Frick betont noch einmal stellvertretend für den GEKI „eine gewisse Fassungslosigkeit“. Gleichzeitig signalisiert sie Kompromissbereitschaft. Mit einer Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2023 um 3,9 Prozent, wie in den vergangenen Jahren auch, könnten wohl alle leben, sagt sie.

Dann solle aber beim Angebot vorerst alles so bleiben, wie es ist. Für Überlegungen, die Strukturen grundsätzlich zu ändern, sollten die Eltern mit am Tisch sitzen, fordert Frick, etwa in einem Arbeitskreis, der sich im ersten Quartal des neuen Jahres treffen könnte.