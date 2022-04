Hinweise zu Fahrerflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Dienstagabend einen abgestellten VW Passat beschädigt und rund 5000 Euro Sachschaden hinterlassen.

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte zwischen 18.30 und 19.40 Uhr den VW auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Pfluggasse in Isny, teilt die Polizei mit. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, das an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07562 / 97 65 50 beim Polizeiposten Isny zu melden.