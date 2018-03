Hingebungsvolles Zusammenspiel

Mit den Worten „genießen Sie einfach diese Musik, die uns am Herzen liegt“ hießen Sopranistin Stephanie M.-L. Bornschlegl und Pianistin Sigrun Schreibmayer am vergangenen Freitag ihr Publikum im Refektorium willkommen. Ausgesucht für ihren französisch-klassischen Liederabend „La Fée aux Chansons“ hatten sie lyrische Gesangsstücke von Gabriel Fauré und Opernarien aus Jules Massenets „Manon“.

Doch jene Zuhörer, die gekommen waren, lehnten sich zurück und nahmen die emotionalen Texte der französischen Werke in sich auf. Die waren vollkommen unverkitscht, stimmlich und instrumental auf hohem Niveau. Parallel zum Vortrag von Bornschlegl und Schreibmayer wurden besagte Liedtexte in einer deutschen Übersetzung seitlich auf einer Leinwand eingeblendet; sinnvoll – weil Gelegenheit, das Lyrisch-Schwärmerische im Detail zu erfassen.

Ganz im Sinne Faurés

Schwerpunkt war eine Auswahl von Liedern Faurés. 1845 in Pamiers in den Pyrenäen geboren und 1924 in Paris gestorben, war sein eigentliches Gebiet die Kammermusik, was in Frankreich im ausgehenden 19. Jahrhundert eher als eine Seltenheit galt. Bedacht auf einen graziösen, durchsichtigen Stil, blieb er dem „Impressionismus“ fern. Dennoch ist seiner Musik eine farbige Leuchtkraft zu Eigen, ausgelöst durch ihre zarte Harmonik.

Bornschlegls Sopran brachte die Vielgestaltigkeit der Lieder zum Schwingen: in harmonischen Wechseln zwischen stark bewegtem Vorwärtsdrängen und stiller Zurücknahme in „Les roses d´Ispahan“. Ihrer Tonführung haftet, gleichsam in melodramatischen und euphorisierenden Partien, das Erleben von Leichtigkeit und geerdeter Selbstverständlichkeit an; präsent, ohne dick aufzutragen, in hervorragendem Zusammenspiel mit Schreibmayer am Klavier; in Victor Hugos „Rêve d’armour“, in dem der Klavierpart hingebungsvoll hervortritt; und gleich danach bei hohem Tempo in „Notre armour“ von Armand Silvestre, wo Bornschlegls Sopran die vom Wind so flatterhaft bewegten Düfte wiedergibt. Sie beschwört das Zauberhafte und Heilige der Liebe ohne pathetisch zu werden – ganz im Sinne von Fauré.

Dass sich ihre Stimme bestens auf dem Parkett der Interpretation geistlicher Lieder bewährt, bewies sie in „En prière“. Gleich darauf, in „Soir“ von Albert Samoin, quoll sie über vor Energie mit kraftvollen und phasenweise atonalen Phrasierungen. Neckisch, frech und erquicklich wiederum hob sie nach der Pause zu „La Fée aux Chansons“ an.

Arien als lebendiger Kontrast

Eingeflochten in Faurés Lieder waren Arien aus der Oper „Manon“ von Jules Massenet (1842-1912). Beim Zeitgenossen Faurés – im Unterschied jedoch ausgewiesener Opernkomponist – nahm Bornschlegls Stimmvolumen jetzt die Klangfarben des Opernrepertoires an. Das haben beide Interpretinnen gemeinsam – ihre vielgestaltige Aufführungspraxis.

Mit Arien der Manon Lescaut aus dem ersten und zweiten Akt verlieh die Sopranistin dem Abend eine noch einmal ganz andere Atmosphäre: „Süffig, lyrisch, eben französisch“, umschrieb sie die Auftrittsarie, in der Manon sich in den jungen Chevalier Des Grieux verliebt. „So ’n richtiger Backfisch, eben!“, wenn sich die beiden in einem Pariser Café begegnen.

Das Brüchige der Beziehung und Manons Aufbegehren kam stimmlich zum Ausdruck. Voller Elan erobert sie sich gerade noch die Champs-Elysées bis zum tragischen Abschied vom Geliebten. Hier brillierte Bornschlegls Sopran mit einer Koloratur-Arie, die still und traurig, bedrückend und auffahrend Manons „Leb’ wohl“ verhallen ließ.

Obwohl das Konzert der Städtepartnerschaft Isny/Notre-Dame-de-Gravenchon gewidmet war, waren die Stuhlreihen im Refektorium leider nicht zur Gänze gefüllt.