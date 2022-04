Hilfsaktion „Wir kochen, Sie spenden“ beim Isnyer Frühlingsmarkt

Um den Menschen, die vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine direkt betroffen sind, zu helfen, haben mehrere Isnyer für den Frühlingsmarkt am Samstag, 23. April, zusammen die Aktion „Wir kochen, Sie spenden“, organisiert. Neben dem Sammeln von Spenden soll damit auch ein Zeichen für die Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden.

Indisches Curry und Fingerfood

Und so funktioniert es: Ashok und Elisabeth Ghai, Horst Dawin vom Cafe und Bar Horke, die Brauerei Stolz sowie weitere Freiwillige werden am Frühlingsmarkt ab 11 Uhr einen Stand in der Wassertorstraße aufbauen und die Marktbesucher zu einem indischen vegetarischen Curry sowie Fingerfood einladen. Im Gegenzug bitten sie um zahlreiche Spenden für das geschundene Land.

Wie die Veranstalter erklären, werden sie dabei auch von Isny Marketing unterstützt. Die verwendeten Lebensmittel werden von den Organisatoren gespendet, der Erlös komme zu 100 Prozent ukrainischen Kriegsflüchtlingen zugute.

Da die Ostukraine als eine der am stärksten mit Landminen verseuchten Regionen der Welt gelte, seien fliehende Familien und ihre Kinder akut von schweren Verletzungen bedroht. Viele Mütter und Kinder seien verzweifelt und machen sich große Sorgen, weil sie ihre Väter, Ehemänner und Partner zurücklassen mussten.