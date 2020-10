Hilfloser Mann aus Wohnung gerettet

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montag gegen 10.30 Uhr einem hilflosen 77-jährigen Mann aus Isny helfen konnte.

Der Nachbarin war aufgefallen, dass sie den in gleichen Haus lebenden Mann bereits mehrere Tage nicht gesehen hatte, schreibt die Polizei ein einer Pressemitteilung. Nachdem sie die Rettungskräfte verständigt hatte, öffnete die Freiwillige Feuerwehr die Wohnungstür des 77-jährigen und fand diesen in hilfloser Lage vor. Der Mann, der ärztliche Hilfe benötigte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.